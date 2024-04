Una experiencia ‘guiri’ en la Feria de Sevilla

Los turistas -nosotros también lo somos cuando visitamos otra ciudad-queremos conocer los lugares a los que llegamos como un vecino. Huimos de los sitios "para guiris" estemos en La Coruña o en Tallahassee que, por cierto es la capital de Florida. Pues lo mismo hacen los millones de viajeros que llegan a Sevilla. Para quienes escojan venir durante los días de la Feria de Abril también hay rutas. Aunque haya creado cierto revuelo en las redes sociales, la Feria se ha convertido en un reclamo turístico más.

Desde los aventureros que se meten en el albero mirando hacia los farolillos y jugándose la vida cruzando por el paseo de caballos sin más compañero que un plano y un móvil hasta quienes buscan la experiencia de sentirse como un local, pero de una forma más o menos organizada.

Desde Sevilla City Office se pueden realizar visitas organizadas por la Oficina de Turismo de la mano de guías locales oficiales. La duración es de una hora y comienza justo en el sitio donde todos quedan –por mucho que siempre se diga que es el peor para encontrarse con alguien en el Real –es el punto de información de la portada de la Feria, en la calle Antonio Bienvenida. Un recorrido que sigue por la caseta de Sevilla, en la calle Pascual Márquez, 225 y llega hasta la calle Costillares, donde hay arrancan las recepciones de la pre-feria con la tradicional copa que ofrece el sindicato de funcionarios CSIF. Se hacen en español e inglés. Las visitas que se realizarán del 14 al 20 abril, son a las 13:30, 15:00 y 17:30. El precio de la entrada general es de siete euros e incluye un vale consumición que se facilitará al finalizar la visita guiada por el guía.

La Caseta Sevilla, en Pascual Márquez, 225-229, destinada principalmente a los turistas que visitan la Feria ,dispone de una zona de terraza y otra zona interior. Se accede a ella siempre bajo reserva previa en el caso de las mesas. Además, dentro de los horarios establecidos habrá música ambiente de sevillanas y rumbas.Pero no es la única existente, Margarita Zerpa, de Sevilla Única ha puesto en marcha este año una experiencia única para grupos reducidos que incluyen visitas a casetas particulares. "La idea es que se sientan como un sevillano más, que es lo que buscan los nuevos viajeros”. Quienes escojan esta opción podrán tener un contacto “casi real” con la fiesta.

El encuentro es en la Glorieta de Las Cigarreras. Ella es guía profesional y les cuenta al grupo, de no más de seis personas, “andar con más gente por el Real es muy difícil hasta para los sevillanos”, explica. De este modo, se sumergen en el ambiente de farolillos y volantes hasta llegar a una caseta particular donde tienen un almuerzo. “Se les explica el paseo de caballos, las casetas, la historia, etc. Además está la ventaja de que al estar en una caseta particular, pueden conocer de manos de los propios sevillanos cómo se vive la Feria”. Una vez termina el almuerzo y tras otro paseo, llegan a otra caseta donde se les ofrece rebujito para concluir la visita. Todo en tres horas.

Aún quedan plazas sueltas para algunos días, pero esta experiencia ha tenido mucha demanda. “Sobre todo entre turistas europeos y caribeños”, explica Zerpa que además ofrece en Sevilla Única visitas guiadas a la Real Maestranza.