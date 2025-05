Recepción de la Diputación de Sevilla en la caseta de la Fundación Cajasol

UNA treintena de alcaldes y alcaldesas de la provincia se reunieron ayer bajo las lonas de la caseta de la Fundación Cajasol en la tradicional recepción de la Diputación. El presidente de la institución, Javier Fernández, recibió a los ediles para compartir una copa de manzanilla y brindar por la Feria de Abril que ya alcanza su ecuador. Por la caseta de la Fundación Cajasol se dejaron ver también políticos, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, o el ex alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Entre la treintena de alcaldes que se dejaron ver en la recepción estuvieron los de Tomares, Benacazón, Los Molares, El Cuervo, Mairena del Alcor, Lora del Río, Guillena, Camas, Gilena, Brenes, La Algaba, El Castillo de las Guardas, Gelves, Mairena del Aljarafe, Espartinas, Dos Hermanas, Martín de la Jara, Villaverde del Río, Castilleja de Guzmán, Salteras, Estepa, La Puebla de los Infantes, Los Rosales, La Rinconada, Villanueva del Ariscal, Gerena, Alcalá de Guadaíra, Los Palacios, Aznalcóllar o Bollullos.

El presidente, Fernández de los Ríos, ensalzó la importancia de la Feria de Abril y la proyección internacional que ofrece a la ciudad: “La Feria de Sevilla es una de las grandes marcas que tiene no solamente la ciudad sino la provincia. Yo creo que cabe todo el mundo, cabe la gente de la ciudad, por supuesto, pero también hay espacios para que sea una marca turística, que sea un espacio para que la gente de la provincia, venga de donde venga, también pueda disfrutar de este gran patrimonio que tiene la ciudad de Sevilla”. Cuestionado sobre el formato de la Feria, el presidente de la Diputación se decantó por el que se extiende de sábado a sábado: “A mí el modelo anterior me parecía más ajustado, más inclusivo. Respeto absolutamente las decisiones que se toman tanto por parte de los ciudadanos como de los gobiernos, pero a mí el otro modelo me parecía que era un modelo que estaba bastante consolidado ya en el tiempo”.