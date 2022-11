Los verdugos y el archivo fílmico

Ficha ** 'The Kiev trial'. Las Nuevas Olas (No ficción). Documental, Ucrania-Países Bajos, 2022, 106 min. Dirección: Sergei Loznitsa.

The Kiev trial puede considerarse casi un director’s cut de lo que sólo atisbamos a ver al final de Babi-Yar, esto es, el largo juicio a los militares nazis responsables de las masacres contra la población judía perpetradas en Ucrania y su ahorcamiento público tras la reconquista protagonizada por el Ejército Rojo.

Es curioso que Loznitsa parezca un narrador y montador de ficción cuando se acerca al documental y un pésimo cineasta de ficción cuando la aborda sin ambages. Aquí dispone incluso una estructura, con su ritmo y clímax, de película de juicios con oscarizable secundario incluido (nos viene a la memoria el Maximilian Schell de Vencedores y vencidos) en la figura de uno de los traductores rusos. Por lo demás sigue siendo ese gran maltratador del archivo (no le vendría mal echarle un ojo al último trabajo de Susana de Sousa Dias), con su lijado digital y su Dolby Stereo que lo adapta al gusto del público actual que creerá estar ante una producción de Hollywood, en vez de ante un documental, con mal sonido, aquí particularmente grotesco en su habitual creación de los efectos sonoros (murmullos, toses y risas), imposibles de registrarse en su día debido a las limitaciones técnicas y recreados con la sutileza de un picapedrero. Este año el ucraniano Loznitsa tenía dos filmes, este y The natural history of destruction, desgraciadamente al SEFF llegó el menos interesante de los dos.