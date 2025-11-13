Un diálogo sobre la adaptación de 'El cielo de los animales' en el Festival de Sevilla

El escritor estadounidense David James Poissant y el cineasta sevillano Santi Amodeo, que adaptó al primero en El cielo de los animales, se reúnen en el Festival de Sevilla para conversar sobre el viaje que ha llevado los relatos de Poissant hasta el cine andaluz.

Un diálogo sobre el proceso de adaptación cinematográfica, la puesta en común de dos imaginarios, y la manera en la que temas universales como la pérdida y las conexiones humanas, encuentran nuevas resonancias al cruzar fronteras. Una conversación entre literatura y cine, que invita a reflexionar sobre cómo las historias pueden viajar y adaptar nuevas formas, y que se programa este jueves a las 19:00 en la Sala Expo Hotel NH Plaza de Armas, con entrada libre hasta completar aforo.

El cineasta sevillano adapta en este largometraje, que se proyecta en el Festival de Sevilla, el libro de relatos homónimo del escritor norteamericano David James Poissant, con Raúl Arévalo (Tarde para la ira, La isla mínima), Manolo Solo (El buen patrón, Cerrar los ojos), Jesús Carroza (7 vírgenes, Modelo 77), África de la Cruz (Las gentiles, Las cartas perdidas), Paula Díaz (Las gentiles, Mamacruz) y el debutante Claudio Portalo como protagonistas.

El cielo de los animales es la primera adaptación cinematográfica de Santi Amodeo de una historia ajena, basada en un compendio de relatos sobre la pérdida. Amodeo explica que, al leer el libro de Poissant, "imaginé la película en Andalucía, a pesar de las diferencias culturales. La forma visceral en que el escritor retrata la pérdida coincide con la manera particular de los andaluces de enfrentarse a la muerte", afirmaba el cineasta. “El autor", comentaba Amodeo a este periódico, "dice que he conseguido captar la esencia de su libro, aunque confieso que yo estaba asustado con la idea de qué podría pensar: él es más barroco, más literario, y yo he pelado mucho sus historias, como hizo el editor Gordon Lish con los cuentos de Raymond Carver”, señalaba el sevillano, que adopta un tono austero y sin embargo vitalista para retratar asuntos como la enfermedad, la fragilidad mental o la búsqueda del padre. “Tuve mucha precaución porque había temas con los que puedes acabar en un charco”, reconoce Amodeo. “Yo no quiero que la gente llore, sino que sienta paz, esté contenta, como me pasaba a mí cuando acabé el libro”, explicó en una entrevista con Diario de Sevilla.