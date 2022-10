Historia y archivo, memoria y duelo

TRES grandes nombres destacan entre los siete títulos de no-ficción de Las Nuevas Olas. El ucraniano Sergei Loznitsa regresa una vez más al SEFF para presentar The Kiev Trial, nueva entrega de su indagación en los archivos soviéticos que revela y trata el material inédito del juicio celebrado en Kiev en 1946 a 15 criminales de guerra nazis culpables de numerosas atrocidades en suelo ucraniano. Por su parte, el prolífico Mark Cousins aparca momentáneamente sus cuestionables lecciones de cine para darnos otra de Historia: The march on Rome documenta y analiza el ascenso al poder de Mussolini a partir de películas, documentos y fotografías de los años 20 y 30. La portuguesa Susana de Sousa Dias, acompañada aquí de Ansgar Schaefer, también ahonda en Viagem ao sol en la memoria y el archivo a través de los testimonios de algunos de los niños que fueron enviados de Austria a Portugal durante la II GM en busca de mejores condiciones de vida.

También viaja al pasado la cinta española H, de Carlos Pardo Ros, que intenta reconstruir la identidad del hombre anónimo muerto por asta de toro en los San Fermines de 1969 con unas formas que algunos críticos han situado entre el cine de Noé y Malick. Igualmente inclasificable, si es que la etiqueta mixta “western/documental de creación” sirve de algo, resulta la también española Los saldos, de Raúl Capdevila, una mirada personal e íntima a tres generaciones de ganaderos y agricultores oscenses.

Christina, de la serbia Nikola Spasic, es el retrato de una joven trans de Belgrado; Polaris, de la española Ainara Vera, viaja hasta el Ártico para dar cuenta de una historia familiar entre hermanas; y We had the day, bonsoir, de Narimane Mari, se erige como un diálogo amoroso y poético en el que la directora se despide de su pareja recientemente fallecida, el pintor Michel Hass.

A última hora se incorpora a la sección el documental Un día Lobo López, de Alejandro Salgado, retrato de Kiko Veneno durante el proceso de creación de su mítico álbum Échate un cantecito.