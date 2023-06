¿Se ha olvidado Almudena Cid de Christian Gálvez? Parece que no

Almudena Cid acaba de cumplir 43 años. La exgimnasta, que lo ha pasado muy mal en los últimos tiempos, se encuentra en una etapa de su vida donde ha recuperado la ilusión gracias a su actual pareja, Gerardo García Berodia. Almudena Cid ha contado una celebración a la altura de las circunstancias con la compañía de sus seres queridos. La sorpresa ha corrido a cargo de su chico, Gerardo, que se ha encargado de reunir a sus amistades para que la cumpleañera no echara a nadie en falta.

Almudena ha compartido un vídeo junto a una extensa reflexión que incluye un dardo hacia su expareja, Christian Gálvez. “Durante años tuve un sueño recurrente. Volvía a la rítmica y cuando llegaba al tapiz, las compañeras y la entrenadora me daban la espalda. Nunca alcanzaba a ver sus caras. La noche antes de mi cumpleaños soñé que nadie me felicitaba. Esta vez no entraba en un tapiz, estaba de gira con una función de teatro. Volvía a mi hotel tras la actuación sola. En el hall una mujer hinchaba unos globos de helio. Uno de esos que pedía a mis padres de pequeña en las fiestas de San Prudencio, en Vitoria, y que tras muchos años insistiendo en que me lo compraran conseguí que, por fin, me ataran uno a la muñeca. Esa misma noche de verano escapó por la ventana del salón”, contaba en una auténtica mezcla de recuerdos y sentimientos.

A la medallista olímpica le ha costado mucho olvidarse de Christian Gálvez, el hombre con el que ha compartido muchos años de su vida hasta que el presentador quiso poner el punto y final a su matrimonio. “He deseado sentirme aceptada. Siempre sin pedirlo. Este año he deseado también sentirme respetada. Lo que sentí ayer fue respeto y amor. Mucho amor. No sé cuánto durará en mí lo vivido este día. No sé si es el tiempo proporcional al deseado. Solo sé que aún siento cómo mis padres ataban aquel globo en mi muñeca, y sonrío”, continuaba su mensaje.

Por último, no podía faltar el agradecimiento a sus familiares y amigos, con especial mención a la persona que le ha devuelto la ilusión en el amor. “Gracias por estar en mi vida. Los que vinisteis y los que no. Gracias a todos los que habéis deseado verme caminar por mí misma, aunque ayer me paralizarías con vuestra presencia. Gracias a ti, el artífice de que el sueño de la noche de mi 43 cumpleaños fuera eso, un mal sueño”, ha finalizado.