Guía Macarfi respalda la gastronomía andaluza con el Top 10 de Málaga

En la Guía Macarfi el restaurante rondeño Bardal, dirigido por Benito Gómez, es el Top 1 de la provincia de Málaga. Lo han decidido así los propios socios de este club gastronómico nacional, prescriptores a través de una publicación que atesora las mejores direcciones de los a su vez lugares más gastronómicos de España. No están todas las provincia, queda mapa por abarcar, pero ya en 2025 será una publicación, editada por RBA, que casi abarque todo el país. Macarfi es un emergente club de amigos del buen comer y reconocer una buena mesa. Kaleja, Los Marinos José, Back y Skina completan el Top 5 de Málaga, que debutaba así en la Guía Macarfi. El NH malagueño fue el escenario en esta semana de la presentación de esta guía con la presencia de destacados chef como Joan Roca, del gerundense El Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo en distintas ocasiones, u Oriol Castro, uno de los tres chefs de Disfrutar, local barcelonés que es el Top of the Tops de la capital catalana mientras que el DiverXO de Dabiz Muñoz ocupa esta lugar de honor para Madrid, con la presencia de Roberto Asdrúbal, su jefe de cocina, que recogió la distinción de manos de Carreras.

Ménade es el restaurante malagueño en el Top 1 de los "por descubrir"; El Refectorio Malagueta, el mejor por relación calidad-precio; El Grill Marbella Club, por decoración; o El Martirio Limón es el número uno malagueño por menús por debajo de los 25 euros. Son algunas de las listas interesantes que contempla Macarfi. Clasificaciones por provincia que piensan en el comensal que tiene el presupuesto ajustado, el que busca una velada memorable, el que quiere comer donde van los locales o incluso el que busca una buena hamburguesa, un buen sándwich o unas excelentes bravas. Una agenda gastronómica en todas sus vertientes, como conciben sus propios socios, hay 500 integrantes en su membresía.

Carlos Latre, con sus personajes surgidos de forma prodigiosa con su voz, fue el conductor de una animada gala donde se entregaron las decenas de principales distinciones del volumen de Macarfi 2024, con presencia de autoridades malagueñas, directivos de la entidad organizadora, patrocinadores, informadores y una amplia representación de los chef mencionados en esta guía, que detalla las principales direcciones.

Los hermanos Sergio y Javier Torres, top 1 de Barcelona con su restaurante, fueron otros de los chefs bien conocidos por el público presentes en la gala malagueña donde se proclamaron los otros números 1 por provincias: Desde 1991, en Madrid, con Diego Murciego al frente; Asador Etxebarri, Vizcaya; Elkano, Guipúzcoa, con la presencia de su chef, Aitor Arregi; El Portal de Echaurren, top 1 de La Rioja, de Francis Paniego; Arrea!, de Álava; Ricard Camarena Restaurant, el favorito de Valencia, la otra provincia que se suma a la relación de 2024.

La Guía Macarfi está en inglés y español, con la relación de 3.700 direcciones, testados por los socios.

También estuvieron Pere Monje (Via Veneto), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Joan e Isabel Juncà (Ca L'Enric), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), David García (Corral de la Morería) o Dani Carnero (de Kaleja).

El Club Macarfi es un club aspiracional con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, e-commerce con productos gourmet difíciles de encontrar y ventajas en hoteles colaboradores. Este apartado conmenzó en septiembre, con 500 socios entre membresías de particulares y adquiridas por empresas, con una cuota anual de 250 euros.

Rankings de Macarfi

Top of the Topos (categoría que se obtienen tras 3 años como número 1 consecutivos: DiverXO y Disfrutar.

TOP10 Madrid

1 Desde1911

2 Saddle

3 Ugo Chan

4 Coque

5 Estimar

6 Smoked Room

7 La Tasquita de Enfrente

8 Horcher

9 Sacha

10 Corral de La Morerí

Top 10 Málaga

1 Bardal

2 Kaleja

3 Los Marinos José

4 Back

5 Skina

6 El Lago

7 La Milla

8 Nintai

9 José Carlos García

10 Kava