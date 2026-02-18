La aplaudida reacción de Gemma Camacho al romance de Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Cayetano Rivera y Tamara Gorro han decidido afrontar su noviazgo con total naturalidad. Los protagonistas del romance del momento, lejos de esconderse, se han mostrado sonrientes y relajados a su llegada a Madrid después de pasar unos días de descanso en Maldivas. Ambos han optado por darle normalidad a su incipiente relación, sin importarles la presencia de los focos. “Siempre de vacaciones y siempre se está bien”, ha declarado el torero a los medios de comunicación.

En el plató de El tiempo justo se ha estrenado como colaboradora Gemma Camacho, la periodista que vincularon hace unos meses con Cayetano Rivera. La comunicadora ha reconocido que los rumores y el interés que suscitó la noticia le afectaron de manera personal. “Lo he pasado mal. He sentido alivio. Fue una amistad especial entre gente soltera”, ha comentado.

A Gemma Camacho le costó lidiar con la exposición pública, pese a ser periodista y conocer el funcionamiento de los medios de comunicación. “He pasado de ser periodista a la protagonista de la noticia: Me he pasado dos meses en los que no he publicado nada en redes sociales", ha añadido.

“No he sabido gestionar que una agencia me persiga hasta mi casa y espere a ver si he quedado con él. Ante todo soy comunicadora, llevo trabajando desde los 22 años, cuando terminé la carrera, y para mi es importante que la gente sepa que no voy a dejar de ser yo misma por estar con un señor o con otro”, ha continuado.

La nueva colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat ha asegurado que su “amistad especial” con Cayetano Rivera no se ha solapado en el tiempo con la incipiente historia de amor del torero con Tamara Gorro. De hecho, les desea los mejor a los dos. “Si no nos respetamos las mujeres entre nosotras, vamos mal. Lo importante es que la gente sea feliz”, ha señalado.