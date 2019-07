En veranos anteriores a estas alturas ya estaba claro cuál era la canción del verano. En los últimos veranos siempre estaban los mismos nombres en lo más alto de las listas de éxitos. Shakira, Luis Fonsi o Enrique Iglesias esta vez no están presentes entre los artistas que más suenan en las fiestas de verano. Este año son varios los que se postulan a convertirse en el tema de las vacaciones, pero no hay ninguno que termine de despuntar.

El año pasado por estas fechas comenzaba a sonar el nombre de una joven llamada Rosalía. Medios internacionales empezaban a dar las primeras informaciones sobre quién era esta chica que estaba poniendo el flamenco en lo más alto. Doce meses después es una de las candidatas a ser la intérprete de la canción del verano con Con altura. Es un tema que la catalana canta junto a J. Balvin y El Guincho. La canción ya ha superado los quinientos millones de reproducciones en Youtube, una cifra récord que evidencia que en la actualidad Rosalía es la cantante española con más repercusión a nivel internacional. En medios tan relevantes como The New York Times han hablado con la artista con motivo de esta canción y la revista Time lo ha nombrado como uno de los mejores temas de lo que llevamos de 2019.

Otro de los temas que se postula como favorito de este verano es Con calma. Se trata de una canción interpretada por Pedro Capó y Farruko que vio la luz hace un año, pero es ahora cuando está sonando en todos los chiringuitos y discotecas. El videoclip, que cuenta con más de un billón de visualizaciones, es de lo más veraniego. Playas, chiringuitos, bañadores, bikinis, copas y diversión reflejan a la perfección el espíritu de esta época del año. Como dice la canción, "vamos pa' la playa, pa' curarte el alma".

No hay terraza de verano que se precie en la que no suene Contando lunares. El tema de los canarios Don Patricio y Cruz Cafuné se ha convertido en uno de los más escuchados en los últimos meses tanto en España como fuera de nuestro país. Los sones cubanos unidos con el hip hop de estos dos artistas dan el buen rollo y la calma necesarias para que cada vez que suene la buena energía esté presente. El videoclip de la canción que dice "vente vacila un poquito" tiene más de cincuenta y seis millones de reproducciones. Algo curioso sobre esta canción es que sus artistas no contaron con demasiado apoyo a la hora de producirla y lanzarla. Han sido ellos quienes han trabajado para que su canción esté en lo más alto de las listas de éxitos.

En el repaso por las canciones candidatas a ser la más recordada del verano hay una muy diferente al resto. Se trata de Boy With Luv, del grupo BTS en colaboración con Halsey. En este caso no hay reguetón. Es una canción que mezcla el hip hop con el pop con la que la banda surcoreana ha conseguido colarse en lo más alto de las listas musicales a nivel internacional. Su videoclip destaca por su estética, muy cuidada y repleta de colores rosas. El video batió un récord en cuanto vio la luz. Pasadas 24 horas de su estreno se convirtió en el más visto en tan solo un día en la historia de Youtube.

Ahora, tres meses después de su lanzamiento, tiene más de cuatrocientos cincuenta millones de visualizaciones. Tanto es el éxito que está logrando esta boyband que la revista Forbes acaba de anunciar que es la banda mejor pagada en lo que llevamos de año.

La que repite este año entra las artistas del verano es Aitana. Esta vez en lugar de con Ana Guerra, con la que el año pasado alcanzó cifras muy elevadas con Lo malo, lo hace con Lola Índigo. Las dos compañeras de Operación Triunfo han sacado la canción Me quedo, que pertenece al nuevo disco de Aitana. El videoclip, ambientado en el Oeste se acerca ya a los cuatro millones de reproducciones. Hay otros temas de estas artistas que también están entre los que nunca fallan en las fiestas veraniegas. Mujer bruja y Ya no quiero ná de Mimi o Nada sale mal de Aitana también son algunas de las canciones que estarán en los discos y listas recopilatorios del verano 2019.