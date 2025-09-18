Carmen Thyssen, así es la hija de Tita Cervera que continuará con su legado artístico

Carmen Thyssen, una de las hijas de la baronesa Tita Cervera, ha sido uno de los principales focos de atención de los premios organizados por la revista ¡Hola! en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid. La joven, a sus 19 años, ha sido premiada en la categoría de Nueva generación en el mundo del arte, un galardón que recibe por méritos propios y que le postula como una digna sucesora del legado artístico de su madre. “Soy una persona muy energética, me gusta estar activa, ponerme retos y cumplirlos”, ha asegurado a ¡Hola! tras recibir el premio.

La joven ha deslumbrado en la gala con un vestido amarillo satinado con un escote asimétrico y una abertura lateral de vértigo. Un look que ha encajado a la perfección con su melena rubia y en el que no podían faltar unas sandalias de tacón para estilizar su esbelta figura.

Carmen es una de las mellizas de Tita Cervera junto a su hermana Sabina. Ambas nacieron el 6 de julio de 2006 mediante gestación subrogada. Justo llegaron al mundo cuatro años después de la muerte del barón Heinrich von Thyssen, el marido de Carmen Cervera. El objetivo de la baronesa ha sido que sus hijas crecieran lejos de la fama y los medios de comunicación.

De las dos hijas de Tita Cervera, Carmen es la que más vínculo mantiene con el mundo del arte. Hasta la propia baronesa desea que su hija gestione el legado artístico de la familia. “Es muy seria y muy madura para su edad. Estoy contenta de que Carmen esté siguiendo esos pasos, sobre todo de museología”, dijo la baronesa a la revista ¡Hola! a principios de 2025.

Carmen Thyssen y su madre Tita Cervera en un acto público relacionado con el mundo del arte. / EFE

Carmen ya ha comenzado a ejercer su papel en el seno familiar. Sin ir más lejos, fue la gran protagonista en la inauguración de una exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Ese día mostró una soltura, elegancia y seguridad impropia de su edad con un discurso en catalán. “Deseo que esta propuesta artística siga siendo un atractivo interés para todos sus visitantes”, concluía.

La heredera del imperio artístico de la familia Thyssen, compagina su vida social con los estudios de Económicas y Business en una universidad privada de Barcelona. Una formación académica, de la que cursará el segundo curso en los próximos días, y que le permitirá contar con una buena base para gestionar el patrimonio cultural de su familia.