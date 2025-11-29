Disfruta del encanto de la Navidad en un palacio del siglo XVIII en Málaga

La Navidad llega a Palacio Solecio envuelta en luz dorada, en aromas de flor y madera, en ese rumor de la ciudad de Málaga que se aquieta al caer la tarde. Este año, la mesa se convierte en altar; la tradición, en ceremonia; el encuentro, en devoción. Situado en pleno centro histórico de Málaga, este exclusivo hotel boutique rinde homenaje a lo sagrado del compartir y al arte de celebrar, invitando a turistas y locales a descubrir una variedad de experiencias únicas para celebrar la época más especial del año en un entorno inigualable.

El 5 de diciembre, al caer el sol, el Palacio inaugura la temporada navideña desde el balcón principal. Quienes paseen por la calle Granada tendrán el privilegio de disfrutar de la dulce melodía de una soprano, acompañada por un violín y violonchelo, que llenarán de música y emoción una de las calles más históricas de Málaga. Un instante compartido que marca el verdadero inicio de la Navidad en el corazón de la ciudad.

Los días 7 y 14 de diciembre, el equipo de Balausta abre sus puertas para compartir los secretos de la gastronomía andaluza en dos talleres muy especiales. En ellos, los participantes prepararán recetas tradicionales reinterpretadas con productos locales, en un ambiente íntimo que invita a disfrutar, aprender y celebrar el sabor como un acto de cultura y devoción.

Además, Palacio Solecio ofrece sus menús de grupo en el restaurante Balausta. Los menús de grupo celebran el milagro de reunirse alrededor de la mesa y el arte de la conversación, del sabor y de la alegría. Diseñados para empresas, amigos o familias, son una oportunidad para disfrutar de una comida o cena navideña en un entorno histórico. Las recetas inspiradas en la cocina andaluza y el ambiente único de un palacio del siglo XVIII hacen de cada encuentro una celebración.

La Gala de Nochebuena, el 24 de diciembre, es la cita perfecta para quienes buscan una experiencia única en una de las noches más especiales del año. Bajo las notas elegantes de un cuarteto de cuerda, los comensales disfrutarán de una cena cuidadosamente preparada, rodeados de un ambiente cálido y festivo. Esta velada promete ser el comienzo de recuerdos inolvidables, donde el menú rinde homenaje a la tierra; la música, un canto al encuentro; y cada brindis celebra la magia de la Navidad.

La Cena de Gala de Nochevieja, el 31 de diciembre, es una velada única para recibir el nuevo año en un ambiente lleno de esperanza y emoción. En Palacio Solecio, cada plato se convierte en un festín que invita a brindar por nuevos comienzos. Al sonar las campanadas, las doce uvas se saborean con la esperanza de lo que está por venir, mientras que el cuarteto de cuerda llena el aire y marca el ritmo de una noche cargada de promesas y momentos especiales que permanecerán en la memoria para siempre.

Del 1 al 7 de enero, Palacio Solecio celebra la llegada de los Reyes Magos con el tradicional roscón de Reyes y chocolate caliente, servido en su bar. Esta cita conserva el sabor más dulce de la tradición y marca el cierre perfecto de una Navidad vivida con alma.