Entrevista a LalaChus: "Es aterrador mirar al pasado y ver todo lo que hemos dicho en redes"

No hay nada más placentero que entrar en TikTok y encontrarte a gente normal. Dentro del postureo de las redes sociales, con una intoxicación basada en la repetición, lo antinatural y el poder del algoritmo, influencers como LalaChus marcan la diferencia. Una creadora normal, que habla de cosas normales y que encuentra en su naturalidad una herramienta transformadora e hilarante.

En el marco de Desalia, la fiesta anual de Ron Barceló, hablamos con Lala sobre la importancia de la huella digital, el peligro de convertirse en un juguete roto y, por qué no decirlo, lo maravillosas que son las fiestas de pueblo.

¿Cómo fue tu primera fiesta?

La primera vez que yo salí de fiesta fue en la discoteca light de mi ciudad. Con mis catorce años, un viernes por la tarde haciendo cola para tomarme una granadina con chocolate que formaba cagalera instantánea. Y luego, las primeras veces que me emborraché fue en las fiestas de pueblo. Iba con mi hermana y acababas al día siguiente diciéndole a tu madre que te sentó mal algo de la cena.

¿Eres más de verbenas o de discotecas?

Soy más de verbenas. 100%. No hay nada mejor en el mundo que el pack verbena y discoteca móvil, es el culmen del gusto. Una ventanita del amor, un Chayanne, con orquesta, baile, vestidos de brilli brilli. Eso es un gusto de ver, vamos.

¿Y de organizar las fiestas o de que te inviten?

Si me invitas, fluyo muy bien. Pero, si estoy en la conversación de la organización, no puedo evitar decir '¿este cuadro que queréis hacer, qué es?', y ponerme a cambiar las cosas. Me pasa mucho con la música, si yo estoy en una fiesta y la música no está siendo de mi agrado, le doy muchas vueltas hasta que consigo que suene Sonia y Selena. Me rayo e intento fluir, pero soy más de organizar.

¿Qué tiene que tener una fiesta para que sea la fiesta de Lala?

Mis fiestas tienen que tener comida, por supuesto, bebidas tiradillas, rollo calimocho. Que sea de día, empezar con el vermut y de repente que sean las ocho de la mañana y no sepas qué ha pasado. Y una buena playlist, con música de pachangueo, reggaetón, un par indies para que se calle el pesado de turno, y, pese a no ser fan, un poco de techno.

Parkineo y raves nada...

Cero. No lo llego a disfrutar. Me voy en cuanto veo que llega el chunda chunda.

¿Disfrutas ahora más de la noche que cuando eras más adolescente?

¡Qué va! Soy una seta. Antes podía beber ocho copas, una coctelera, y al día siguiente otra vez. Ahora dos copas y ocho días mala. A mí lo que me gusta es bailar, que haya música guay, bailoteos y sientas la dopamina a tope. Pero me ha cambiado mucho la perspectiva de salir. Pero ya te digo, los tardeos en los que a las dos ya estás en casa, divino. Trasnochar ya no tanto.

¿Qué hay que hacer con los pesados de las fiestas?

Hay que decirles que son unos pesados. Con educación, no hace falta gritarles '¡Tío, que te pires!'. Le haces ver que estás con tus amigas pasándotelo bien y que no te apetece hablar con él. Y si continúa siendo un pesado, pues llamar a algún amigo que te lo quite de encima, o si no al de seguridad. Pero hay que decirlo. Antes aguantaba más, pero ya no.

Nunca he entendido lo de salir a ligar, con lo que mola salir a bailar

¡¿Verdad?! Literalmente es así. Hay gente que si no se ha enrollado con nadie al final de la noche se van mal a casa. ¡Qué aburridos! Una cosa que sí que siento es que las generaciones que vienen no se lo saben pasar tan bien como nos lo pasábamos antes. El móvil es una mierda. Antes te sacabas tu camarita digital, como mucho, hacías tres o cuatro fotos y las subías al Tuenti al día siguiente. Ahora no bailan, hacen coreografías de TikTok. Me parece muy aburrido. Prefiero el ambiente de las verbenas.

¿Con qué canción cerrarías tu última fiesta?

Mi música es tu voz. Ahí hay unos feelings muy tochos.

¿Eres de ir a festivales de música?

Me gusta, he estado en el Mad Cool, en el Sonorama. El año pasado estuve en el Love the twenties y ahí pues, hija, Fran Perea, Andy y Lucas, me vi poniendo estados de Messenger y llorando prácticamente. Lo que pasa es que se me hacen largos. A veces no apetece.

¿Si tuvieras todo el presupuesto del mundo para diseñar el cartel de tu festival de ensueño, qué tres artistas lo encabezarían?

Una Rosalía, sin duda. Bad Bunny también me eleva al cielo. Y David Civera (Ríe). Qué la detengan que es una mentirosa. O un Chayanne.

¿Te consideras poser?

Me da un perezón eso... Me da vergüenza. Igual que si te vienen con la bandeja de botellas con bengalas. Me muero de vergüenza. No tengo ni mejores amigos en Instagram. Grabo cosas chorra si me apetece.

Nos estamos convirtiendo en nuestro propio reality

100%. No guardamos nada para nosotros. A mí porque ya me da igual, todo esto me ha pillado en los treinta, Pero si te pilla muy joven, toda tu vida centrada en agradar, en juntarte con no sé quién para ganar seguidores...

Va a haber muchos juguetes rotos. Y no hablamos de la huella digital...

Los pensamientos evolucionan. Es aterrador mirar al pasado y ver todo lo qué hemos dicho en redes. Estamos dejando una huella digital muy tocha, hemos perdido el guardarnos cosas para nosotros. Es preocupante. Hay mucha gente que yo conozco, que tiene mi edad y que empezó muy joven en internet, que le desespera ver que no tiene la misma repercusión. Hay que ser consciente de cuándo lo estás forzando.

Luego, la gente de TikTok, que es gente muy joven, que generan muchos seguidores, pero poquísima relevancia, que son esclavos del algoritmo... Esa gente se puede volver muy loca. Un chaval de veinte años, que le invitan a cuatro VIPs en un momento, pues es una experiencia muy chula, pero si no eres consciente de que es algo volátil, puede ser muy peligroso. Creo que va a haber una estela de gente que va a acabar muy mal, porque estamos muy expuestos.

A ti te ha cambiado la vida...

Muchísimo. Me ha cambiado para bien. Sí que es verdad que hay días que estás mal, o que dices algo y te lo sacan de contexto, pero es que estoy conociendo a gente muy guay con un trabajo que se basa en mi creatividad y eso es muy chulo. Yo antes era recepcionista administrativa, y de golpe un giro vital que me trae a estar aquí hablando contigo. El otro día me preguntaban si tenía miedo a ser olvidada. Obviamente no, no tiene sentido. Ahora me toca aprovechar este momento, pero ya está.

¿Recuerdas la primera vez que te pagaron por una campaña en internet?

Sí, fue para una campaña de Prime Video, en el que me dijeron de hacer unos Tiktoks sobre una serie. No tenía ni idea de cuánto pedir, ni a quién preguntar. Y de golpe ves la cifra y dices '¡¿Qué?!'. Estaba cobrando por unos Tiktoks lo que cobraba yo en un mes en mi anterior trabajo. Luego te entran los pensamientos intrusivos de qué es demasiado dinero para lo que haces, pero al final yo no tengo horarios, estoy constantemente pensando en contenidos, en profesionalizarme. Una vez ya estás en la rueda, se te mete el comecome en la cabeza, pero sé que lo que me funciona es ser normal. La gente está cansada del postureo.

¿Crees que los creadores digitales estáis desamparados? Muchos piden una profesionalización del sector

No sé si desamparados, tenemos representantes, equipos que revisan los contratos, pero me pongo a pensar en las primeras personas que ganaron dinero con las redes y seguramente se las comieron. Yo intento no entrar en lo que la gente opina de nuestro trabajo, pero creo que debería haber una especie de convenio que nos ayudara.

¿Con quién tomarías antes un Barceló: Ayuso, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz?

Con Yolanda. Le preguntaría cómo está y si se lo está pasando bien. Cosas que probablemente no sean del trabajo.

¿Sientes interés por la política?

Me interesa lo que pasa, pero no me meto mucho. No sé hablar como Inés Hernand, pero sí me gusta estar enterada de lo que pasa.

Otro Barceló: ¿Pablo Motos, Bertín Osborne o Jesulín de Ubrique?

Con Jesulín. Con los otros no me apetece nada. ¿Qué hablo con esos señores? A Jesulín igual le puedo sonsacar información de Belén Esteban o que me explique anécdotas del Toa Toa.

¿Y entre Belén Esteban, Lydia Lozano y María Patiño?

Qué difícil. Creo que me lo tomaría con Lydia Lozano porque hice de ella en Veneno. Considero que tiene muchas historias que contar, lleva en el periodismo cien mil años. Además, se la ve fiestera, bailaríamos el chuminero.

¿Qué opinas del cierre de Sálvame?

Estoy muy triste. Me gusta Sálvame. Hemos perdido todos, España entera. Era una cosa que estaba ahí, de forma diaria, que se han pasado muchas veces, pero ¡joder! ¿Ahora qué pongo en la tele por las tardes? Sálvame era familia para mucha gente, sobre todo para los mayores.

¿Qué programa de televisión te gustaría presentar?

Me volvería loca presentar El diario de Patricia. O El Grand Prix. Un programa de citas... Siempre he dicho que me gustaría ser camarera de First Dates. Un programa con gente de calle, sin famosos.