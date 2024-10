Gerard Depardieu se escurre con una enfermedad para no ir a juicio por abusos sexuales

El actor francés Gérard Depardieu no acudirá este lunes al juicio en el que está acusado de agresiones y abusos sexuales por estar enfermo y va a pedir un aplazamiento del proceso, anunció su abogado, Jérémie Assous. "Gérard Depardieu está muy afectado (por la enfermedad) y desgraciadamente su abogado le ha prohibido presentarse a la audiencia", ha asegurado el letrado n unas declaraciones a la radio pública FranceInfor.

"Por esa razón, va a solicitar un aplazamiento a una fecha posterior, a fin de poder asistir, porque Gérard Depardieu quiere expresarse", añadió. El letrado insistió en que para Depardieu "es muy importante" prestar declaración, ya que "desde hace varios años" es objeto de "un cierto número de acusaciones, que son sistemáticamente recogidas de buena fe por la prensa".

Assous no detalló qué enfermedad padece el actor pero dio a entender que no está bien desde hace varios días. Precisó que, cuando el viernes pasado avanzó que el acusado tenía "la intención" de presentarse al proceso, era porque esperaban que "el médico le confirmara que podía acudir. Desgraciadamente su estado de salud no se lo permite".

El juicio, cuyo inicio está previsto a las 13.30, se refiere a las denuncias de dos trabajadoras del rodaje de la película Les Volets Verts, una decoradora y una ayudante de dirección, que demandaron a Depardieu por tocamientos y comentarios obscenos.

El abogado de Depardieu ha asegurado reiteradamente que las acusaciones son "falsas" y buscan simplemente conseguir dinero. La Fiscalía de París solicitó en agosto pasado que Depardieu fuera juzgado por otro caso, las violaciones y otras agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould, aunque todavía no hay una decisión del tribunal de instrucción.

El actor ha sido acusado en público o ante la justicia por una veintena de mujeres, que denuncian diversos hechos de índole sexual, que van desde frases ultrajantes de carácter sexista hasta la violación, y la Justicia estudia seis de esos casos, mientras que algunos han sido archivados por prescripción de los supuestos hechos.