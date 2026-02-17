Guillermo y Kate Middleton: así abordaron el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales con sus hijos

Hace casi dos años, en marzo de 2024, Kate Middleton anunciaba que padecía cáncer y que estaba recibiendo un tratamiento para combatir la enfermedad. Se trataba de una quimioterapia preventiva que se conocía tras unas semanas de intensos rumores por sus ausencias en los actos oficiales. En aquel momento, la princesa de Gales quiso proteger a sus hijos y realizó un llamamiento para que este asunto personal se tratara con la máxima privacidad y respeto.

Pasado un tiempo, Kate superó la enfermedad y regresaba poco a poco a la vida pública. Ahora, el escritor Russell Myers ha publicado un libro, William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, en el que ofrece detalles de cómo se vivió la enfermedad en el seno familiar y de qué manera se la transmitieron a sus hijos.

The Mirror ha hecho público un extracto del libro que desvelaba cómo trataron una noticia tan delicada con sus hijos. “Con mucha calma les dijeron a los niños lo que estaba sucediendo y cuánto tiempo tendría que estar su madre fuera, pero les explicaron que todo continuaría con normalidad y que cuando regresara a casa, necesitaría descansar un poco”, ha explicado.

Kate, mientras permanecía en el hospital, mantuvo contacto en todo momento con sus hijos a través de videollamadas. Durante la ausencia de princesa de Gales, Guillermo era el encargado de llevarlos al colegio para que los niños no perdieran el contacto con uno de sus progenitores.

“Ambos eran muy conscientes de proteger a los niños tanto como fuera posible. La admiración de Kate por la forma en que Guillermo se encargó de todo, manteniéndolos entretenidos y ocupados, manteniéndose siempre optimista incluso con el peso del mundo sobre sus hombros, permitiéndole concentrarse en su tratamiento y recuperación, es algo por lo que estará eternamente agradecido”, recoge el citado libre mediante el testimonio de una amiga del matrimonio.

Guillermo mostraba una entereza fuera de lo normal cuando estaba con sus hijos George, Charlotte y Louis, pero todo era muy diferente cuando no estaba junto a ellos. “La enfermedad de su padre puso de relieve lo rápido que su vida, la de su familia y todo el panorama de la institución podría cambiar. Fue como ser atropellado por un autobús: repentino, brutal y completamente desorientador”, ha declarado un amigo de Guillermo.

El amigo del hijo de Carlos III ha recordado que Kate lo es todo para Guillermo. “Él adora a Kate, de verdad. Ella es su mundo, y cuando llegó el diagnóstico, fue como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera”, ha añadido.