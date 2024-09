¿Puede Maite Zaldívar cobrar la pensión de viudedad de Julián Muñoz?

El fallecimiento de Julián Muñoz el pasado martes ha dejado en el aire varias preguntas por responder. Después de despacharse a gusto en su última entrevista en televisión, el expolítico ha pasado sus últimos días en el Hospital Internacional de Marbella rodeado de su familia, es decir, su mujer, sus hijas y nietos. Y es que el pasado mes de enero Maite Zaldívar contraía segundas nupcias con Muñoz, después de más de 20 años divorciados. Para más inri, ha trascendido que el matrimonio convivió con la pareja de ella, Fernando Marcos, que hizo su incursión en la vida pública tras participar en Supervivientes en 2018, durante el tramo final de la enfermedad de Julián Muñoz. Ahora bien, ¿tiene derecho Maite Zaldívar a cobrar una pensión de viudedad?

La respuesta corta es: sí, Zaldívar puede comprar la pensión de viudedad. Al no estar legamente formalizada su relación con Fernando Marcos, la Seguridad Social no pondrá impedimento para ello, siempre que se cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, no importa que un matrimonio sea o no conveniencia, pues en este caso, la viuda (o la pareja de hecho) tiene derecho a cobrar esta prestación tras el fallecimiento del cónyuge. También serían beneficiaros los separados, divorciados y personas cuyo matrimonio fue declarado nulo que reciban una compensación compensatoria. Es decir, Isabel Pantoja, por ejemplo, no tendría derecho a cobrar la pensión de viudedad de Muñoz ni a impugnar su enlace con Zaldívar, pues nunca estuvieron casados ni fueron pareja de hecho.

Aclara la web de la Seguridad Social que, en el caso de que el fallecimiento sea derivado de una enfermedad común anterior al matrimonio, el matrimonio debe haberse formalizado un año antes de la muerte. Aunque Zaldívar incumple esta condición, sí podría acreditar la "letra pequeña", que beneficia a quienes acrediten "un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años". Pero el aspecto más relevante es que Muñoz y Zaldívar tienen dos hijas en común, Elia y Eloísa, fruto de su primer matrimonio entre 1974 y 2003.

¿Cuál sería la cuantía de la pensión de viudedad de Maite Zaldívar?

La Seguridad Social calcula por defecto la cuantía de la pensión en relación con el 52% de la base reguladora de la pensión que cobrara el que fuera primer edil de Marbella. No obstante, este porcentaje podría incrementarse hasta un 60% si el beneficiario es mayor de 65 años (Zaldívar tiene 67), no tenga derecho a otra pensión pública o no obtuviera ingresos por las rentas del trabajo. También en caso de la suma de su renta y patrimonio fueran inferiores a los 7.347,99 euros anuales. Si hubiera cargos familiares, la base reguladora alcanzaría el 70%.

En definitiva, Maite Zaldívar sí tendría derecho a cobrar la pensión de viudedad de Julián Muñoz. El Gobierno establece cada año las cuantías mínimas y máximas de estas prestaciones a través de los Presupuestos Generales del Estado. En 2024, las pensiones de viudedad pueden alcanzar un tope de 3.175 euros mensuales repartidos en 14 pagas.