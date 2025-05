Manu Tenorio, acusado de banalizar la salud mental tras comparar el gimnasio con un ansiolítico: "Ojalá no los necesites nunca"

Cada vez que Manu Tenorio habla, el cantante se sumerge en una nueva polémica. En los últimos meses, el sevillano, de 50 años, ha acusado a los inquilinos de su casa en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de una deuda de más de 10.000 euros. O más recientemete, Tenorio relacionaba las supuestas influencias políticas en Eurovisión con el mal resultado de Melody. Ahora, sus declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press han generado una nueva oleada de reacciones en redes sociales.

Con motivo de la presentación de su nuevo sencilloVoy, Manu Tenorio ha aprovechado para recordar, precisamente, en qué punto se encuentra el caso de los "inquiokupas": "Otro verano más que estoy viendo que no voy a poder (ir) porque prácticamente hemos avanzado muy poquito y es una pena, ya no por mí, sino por la cantidad ingente de españoles que sufren estas circunstancias".

El artista ha confesado que toda esta situación ha hecho mella en su salud mental: "He sufrido un desgaste anímico muy serio, que después han desembocado en un comportamiento que a mí no me correspondía, lo que ha influido colateralmente en mi familia". Por fortuna, Tenorio ha logrado recuperarse gracias a la ayuda profesional y el apoyo "principal" de su familia: "Están los psiquiatras y, lo más importante, está mi mujer y los hábitos saludables". Quién se iba a imaginar que sería esta última cuestión la que ha levantado ampollas.

"Suerte de levantarte sin ansiedad"

Manu Tenorio ha presumido de ritmo de vida, algo de lo que dudan incluso sus propios seguidores. "No se creen que me levante a las 5:45 y vaya al gimnasio, pero es que prefiero eso a tomarme un antidepresivo", arguye el cantante, a lo que añadía, "la química del antidepresivo es externa, pero hay otra química que crea tu cuerpo cuando te levantas a las 6 de la mañana con dos narices para ir al gimnasio, pegarte la sudada y después tomar el café y decir: '¿qué hay que hacer?'".

Algunos usuarios han interpretado estas declaraciones del sevillano como un menosprecio a otras personas que atraviesan un momento anímico delicado. "Claro, el resto de la gente prefiere tener una enfermedad mental que ir un rato a hacer pesas", ironizaba un tuitero en los comentarios a una publicación de X. "Suerte de levantarte sin ansiedad ni pánico e irte al gimansio. Ojalá no necesites nunca los ansiolíticos para salir de la cama", añadían.

Al margen de que si el ejercico físico ha influido en la recuperación de Manu Tenorio, también hay quien resta credibilidad a sus palabras. "Te has levantado a las 6 de la mañana menos veces que yo" o "los demás nos levantamos pero para ir a currar, Manu" han sido otros de los comentarios en tono de broma.

"El diagnóstico de TDHA me ha hecho entender muchos de mis comportamientos"

Manu Tenorio explicaba en una entrevista con Diario de Sevilla que nunca ha querido ser famoso, simplemente artista. "Quería ser cantante porque sentía que cuando cantaba masticaba la magia. Y no solo a través de mí, sino a través de las emociones que mostraba a los demás. Quería ser cantante y músico porque entendía que me convertía en un ser de luz y porque encontraba también en la música y en la guitarra un refugio", decía.

En este sentido, el sevillano confesaba que muchas veces ha "tirado en contra de su voluntad" y que no se podía "concentrar en otra cosa". "Hace poco me han diagnosticado TDHA. Esto me ha llevado a entender muchos comportamientos que he tenido en mi vida", concluía.