María del Monte sorprende con su espectacular Belén: "Me da alegría hacerlo por ver la cara de los peques (y mayores) cuando lo ven"

Diciembre ya está en marcha y Sevilla respira ambiente navideño. Es tiempo de cerrar los preparativos: decidir el menú de Nochebuena, comprar los regalos y rescatar del fondo de armario las cajas con luces y adornos que cada familia convierte en tradición. Estos días, miles de personas transforman sus hogares para recibir la Navidad. En este contexto, la cantante María del Monte comparte un año más el imponente Belén que monta, pieza a pieza, con sus propias manos.

"Si hay que encender ya, ¡encendamos!", afirma en su perfil de Instagram, donde muestra el laborioso trabajo. "Como ya sabéis, este tinglado lo monto yo solita". El espectacular conjunto que luce en el interior de su casa cuenta con tiendas, casitas, hoteles, norias, estaciones de esquí y una gran cantidad de detalles pequeños y llenos de vidas. "¡Me encanta!", expresa el humorista Jorge Cadaval en uno de los cientos de comentarios que acompañan la publicación.

Así es el espectacular Belén de María del Monte

"He hecho algunos cambios este año", prosigue la artista sevillana. Así, explica que ha contado con "algunas piezas nuevas", al tiempo que ha "recalificado un poquito de terreno". En cualquier caso, María del Monte es clara con su motivación principal: "Me da alegría hacerlo por ver la cara de los peques (y mayores) cuando lo ven". De esta forma, su tradicional Belén se ha convertido en una experiencia compartida que, en cada Navidad, está llena de magia. "Las caras de los ausentes, las siento dentro de mí".

"Espero que os guste y, al paso que vamos, igual el año próximo lo tengo que poner en agosto", comenta entre risas. "El portal y el árbol, un poquito más adelante que una no puede con tanto. Debemos sacar al niño/a que llevamos dentro, cada vez que podamos", concluye finalmente, enviando un mensaje de amor e ilusión a toda su comunidad de seguidores.

"Me encanta", "Es espectacular": las reacciones de famosos al Belén de María del Monte

El año concluye para María del Monte con el juicio a su sobrino, Antonio Tejado, por el asalto a su chalé en agosto de 2023. La Fiscalía pide 30 años de cárcel para el presunto autor del delito; algo que la sevillana está afrontando con calma, aún sintiéndose afectada por la situación. En cualquier caso, ella ha dejado claro que hay que seguir hacia adelante.

A pesar de las desavenencias, María del Monte comparte con ilusión este pequeño espacio de su Navidad; y, como era de esperar, el Belén ha acumulado numerosas reacciones. "La gente cree que es El Corte Inglés, amiga, y les digo que no", comenta la presentadora de televisión Toñi Moreno. "Muy impresionante", añade por su parte Sonsoles Ónega. "Es una preciosidad", afirma la mitad del dúo Camela, Ángeles Muñoz.

A estos rostros conocidos, se suma también la actriz Carmen Morales. "Madre mía, me imagino a mis gatitos mirando a ver qué pueden romper primero", afirma. Mientras tanto, numerosos seguidores anónimos elogian este bonito trabajo de María del Monte y comparten sus propias experiencias personales montando el Belén para la Navidad.