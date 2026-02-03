Marius, el hijo de Mette-Marit de Noruega, reconoce en su juicio haber cometido agresiones

El proceso judicial contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha vivido este martes una jornada clave en Oslo marcada por una estrategia de defensa contradictoria. A sus 29 años, y pese a no ostentar títulos reales, el joven se enfrenta a un horizonte penal sumamente sombrío tras la lectura de una acusación que suma 38 delitos, incluyendo cargos de extrema gravedad.

En esta primera sesión, Høiby se ha declarado no culpable de los cargos de violación, maltrato y de haber filmado imágenes sin consentimiento de varias mujeres. Sin embargo, en un intento por rebajar la presión judicial, ha admitido haber cometido agresiones y otros delitos menores. En concreto, ha reconocido un caso de agresión física, amenazas y un comportamiento desconsiderado, además de confesar que transportó varios kilos de marihuana para una tercera persona y que quebrantó órdenes de alejamiento.

Marius Borg en una imagen de archivo junto a su madre, la princesa consorte Mette-Marit / EFE

La magnitud del caso es sobrecogedora: la Fiscalía detalla cuatro casos de violación cometidos presuntamente mientras las víctimas dormían, además de seis episodios de conducta sexual vejatoria. A esto se suman delitos de tráfico, daños materiales y alteración del orden público. Ante la aparición de nuevas pruebas de agresiones recientes, la Justicia noruega decretó el pasado lunes prisión preventiva de cuatro semanas para el acusado, quien el domingo habría pasado por un hospital por motivos que aún no han trascendido.

El juicio se desarrolla bajo estrictas restricciones, prohibiéndose la difusión de imágenes de Marius Borg y limitando la reproducción de testimonios para proteger la privacidad de las víctimas. El propio acusado ha intentado justificar parte de su conducta en el pasado alegando problemas psíquicos y una severa adicción al alcohol y otras sustancias, una situación que ha puesto en jaque la imagen de estabilidad de la Corona noruega.

Mientras tanto, la Familia Real mantiene un silencio sepulcral. El príncipe Haakon ya adelantó que no habrá comentarios oficiales durante las siete semanas que durará el proceso, aunque calificó la situación de "difícil" y reiteró que Marius sigue siendo una "parte importante" de su familia. No obstante, el escándalo ha cobrado una dimensión internacional no solo por la violencia de los hechos, sino por el resurgir de las polémicas conexiones entre Mette-Marit y el fallecido Jeffrey Epstein, lo que añade una capa de presión mediática sin precedentes sobre el Palacio Real.