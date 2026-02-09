El nuevo amor de Cayetano Rivera ¿Qué une a Tamara Gorro con el diestro?
La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' llevaría tres meses de relación con el torero y modelo
Cayetano Rivera, dos sucesos de portada en menos de cinco meses y una imagen manchada
El mundo del corazón ya tiene la primera pareja de 2026: Cayetano Rivera y Tamara Gorro. El ex marido de Eva González, de 49 años, parece haber encontrado de nuevo la ilusión en esta influencer y colaboradora de programas, como Y ahora Sonsoles, que es su principal escaparate. Cayetano viene de retirarse de los ruedos y haber protagonizado dos altercados sonoros, por una parte el enfrentamiento en una hamburguesería madirleña que le llevó a la comisaría durante una madrugada y por otro el accidente con una furgoneta a la entrada de la urbanización de Montequinto, donde reside habitualemente, tras meterse en plena rotonda.
La influencer Tamara Gorro, que tiene 39 años, llevaría tres meses de discreto y sólido romance.
Para Cayetano este nuevo capítulo sentimental llega tras un 2025 salpicado por dichos incidentes y por una etapa vital y profesional de transición, volcado también en su hijo Cayetano, que vive con su ex esposa. Anteriormente estuvo casado con Blanca Romero a quien reconoció como hija propia a Lucía, la también modelo Lucía Rivera Romero.
La segoviana Tamara Gorro vive un buen momento mediático en Antena 3 tras haber sido descubierta en Mediaset, en Cuatro, hace doce años como participante habitual de Mujeres y hombres y viceversa. También ha superado un reciente divorcio, con el exfutbolista Ezequiel Garay tras un decenio de amor y dos hijos en común. Gorro, que tiene dos libros publicados sobre su personalidad, ha sido siempre un libro abierto y ha compartido con sus seguidores sus problemas de índole de salud mental y sus trastornos alimentarios con su "lucha por la felicidad"
Con 10 años de diferencia y estilos de vida que parecen diferir, han encontrado complicidad en un momento en el que desean madurez y tranquiidad. Ambos vienen de rupturas de portada, lo que les ha dado una piel más dura frente a la opinión ajena. Ella aporta a la nueva pareja la energía y la visibilidad; y él la calma y el poso de un hombre que ya no tiene nada que demostrar.
Este romance, que habría comenzado entre encuentros discretos fuera de Madrid y el amor ha llamado de forma inesperada para ambos.
