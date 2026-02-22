Nuevos detalles del ataque a los Gemeliers en Madrid: "No hay nada en contra de ellos, solo querían agredirles"

Los Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo, recibieron el alta hospitalaria este sábado tras ser víctimas de una agresión física cuando abandonaban una discoteca del barrio de Salamanca de Madrid. Los cantantes habían acudido al local en la noche del viernes 21 de febrero para celebrar su cumpleaños junto a sus novias y un grupo de amigos, momento en el que varios desconocidos desde el interior de un vehículo les increparon de forma violenta.

Según ha informado el programa DCorazón de La 1, los agresores profirieron insultos homófobos llamándoles "maricones" antes de lanzarse contra ellos. La agresión incluyó golpes físicos y el uso de espray pimienta contra los hermanos. Los porteros del establecimiento donde se encontraban, la discoteca Vandido, fueron quienes alertaron a la Policía sobre los hechos, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona, lo que ha facilitado la identificación de los presuntos responsables.

Tras la agresión, Jesús y Daniel fueron trasladados al Hospital Gregorio Marañón, donde permanecieron ingresados durante 12 horas. El personal sanitario les atendió por las lesiones provocadas por los golpes recibidos. Durante la jornada del sábado, ambos cantantes recibieron el alta médica y abandonaron el centro hospitalario en buen estado de salud.

"Solo querían agredirles"

Juan Carlos Oviedo, hermano y representante de los Gemeliers, ha confirmado que los hechos ya han sido denunciados ante la Policía. En declaraciones al programa D Corazón, Juan Carlos ha descartado cualquier tipo de conflicto previo que pudiera explicar el ataque: "No hay nada en contra de ellos. Solo querían agredirles". El portavoz de los artistas ha revelado que, aunque Jesús y Daniel son heterosexuales, reciben constantes insultos homófobos de forma habitual.

El hermano de los artistas explicaba que todo ocurrió cuando ellos salieron a celebrar un cumpleaños con unos amigos y sus novias. “Cuando salían de la discoteca, se metieron en el taxi y ahí fue cuando un grupo de chicos comenzaron a insultarles”, relató. Según contó, los agresores se acercaron al vehículo donde ya estaba Jesús e “intentaron coger a sus amigos, les tiraron al suelo y le agredieron”.

En medio de la situación, añadió que “cogieron a la novia de Jesús y comenzaron a golpearle”, lo que hizo que él saliera a defenderla, mientras que Dani, que aún estaba dentro del local, “salió también a defender”. Después, aseguró, “les tiraron spray pimienta y todos se quedaron en el suelo con problemas respiratorios”, quedando “todos intoxicados de pimienta” y teniendo que permanecer en el hospital hasta recibir el alta.

Además, Carlos ha revelado que Natalia, la novia de Jesús, "grabó absolutamente todo y ya están identificados los agresores".

Preocupación por la seguridad de los cantantes

El representante de los Gemeliers ha expresado su temor a que esta agresión pueda generar inseguridad en sus hermanos a la hora de frecuentar espacios públicos. La gravedad del incidente, especialmente por el componente homófobo de los insultos, ha generado preocupación en el entorno familiar y profesional de los artistas.