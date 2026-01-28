“Todo en orden” para Antonia San Juan en su regreso a los escenarios

Antonia San Juan ha regresado a los escenarios después de superar un cáncer de garganta. La actriz, a sus 64 años, comunicaba el pasado mes de septiembre su diagnóstico de cáncer. “El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandaron al otorrino y me han hecho pruebas, un TAC y de todo. Entonces, al hacerme una biopsia, me han dado el diagnóstico: tengo cáncer”, confirmaba a través de las redes sociales.

Ahora, la que fuera actriz de La que se avecina retoma su trabajo con la vuelta a los escenarios. Antonia San Juan ha reaparecido en la obra teatral La ropa vieja de Cuca. Lo ha hecho en Gran Canaria, su tierra natal. Los micrófonos de Europa Press han recogido sus impresiones tras regresar a la interpretación después de dejar atrás sus problemas de salud. “Ha salido todo bien. Y con respecto a mi salud estoy muy bien, todo en orden, pero no tengo nada que contar”, ha explicado.

Cuando le diagnosticaron el cáncer de garganta, la actriz puso el foco en su recuperación, mostrándose tal y como es. “Toca taparse. Te pones un pañuelito o una peluquita, pero ella se dejó ver sin pelo. Soy feliz, porque puedo mirar hacia dentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro”, expresaba a modo de terapia.

Hace menos de un mes, la intérprete reconocía que estaba curada y lista para volver al trabajo. Ya en su día, durante una entrevista en el programa Late Xou de Marc Giró, mostraba sus ganas de volver a la interpretación y descartaba cualquier tipo de premio por su carrera sobre los escenarios. “El mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es darme trabajo”, sentenciaba.