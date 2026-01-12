Las peor vestidas en la alfombra de los Globos de Oro y los mejores ejemplos de elegancia

Jennifer Lawrence, con uno de los modelos más desafortunados en la gala de los Globo de Oro

La temporada de lentejuelas se abre y la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, es el arranque de las grandes citas del cine y el glamour estelar. Modelos negro básicos, que siguen funcionando a la perfección, propuestas etéreas y otras arriesgadas, transparencias audaces y escaparate de firmas de alta costura, el clasicismo, el slow fashion, ha vuelto a triunfoar. La triunfadora de la noche en saber conjugar estética clásica y riesgo fue la premiada Teyana Taylor, con un modelo de Schiaparelli y drapeados frontales. Tan osada y sexy como elegante.

Pero vamos con lo que os gusta más...

Las peor vestidas de los Globo de Oro 2026

Jennifer Lopez en los Globo / JILL CONNELLY EFE

Jennifer Lopez. Sigue sin entonarse en su esfuerzo por destacar por encima de todo, mezclando conceptos con poca fortuna para exhibición de su admirable anatomía (eso sí, cuerpazo). Un vestido de malla transparente exagerado y excesivo, con brocados serpenteantes en color bronce y una falda de tul naciendo desde las rodillas. Un modelo vintage de Jean.Louis Scherrer excesivo.

Brittany Snow

Brittany Snow. No le favorecía la figura este modelo de línea acampanada en escote de palabra de honor. Sin caer en la extravagancia, es simplemente una elección poco afortunada, diseño de la neoyorquina Danielle Frankel.

Jennifer Lawrenece en los Globos 2026 / JILL CONNELLY

Jennifer Lawrence tampoco ha acertada con este floreado modelo de transparente. Un nake dress de inspiración de ninfa, no demasiado original, la verdad, que termina fallando en su aire sensual, sin atisbo de elegancia. La propia actriz no parecía haber estado confiada en su elección tan provocativa.

Las mejor vestidas de los Globos 2026

Selena Gómez, clásica y elegante en los Globos de Oro 2026 / JILL CONNELLY

Vamos en esta selección top a destacar enfrente a las mejores de la alfombra roja. Selena Gomez lucía un vintage Chanel negro con más de 200 flores de plumas, organza y en seda chiffon, un trabajo de atelier de más de 320 horas de costura. Un vestido old Hollywood con honores.

Kate Hudson en los Globos de Oro / EFE

Kate Hudson, efecto 'wow' con este vestido plateado de líneas metálicas de la línea Armani Privé, con flecos de cristal y silueta ajustada

Amanda Seyfried / JILL CONNELLY

Amanda Seyfried lucía este Versace blanco drapeado con estola. Etéreo y romántico, con linea clásica de insppiración helénica.

Tessa Thompson / JILL CONNELLY

Tessa Thompson, un tono arriesgado con este verde chartreuse de brillos, de la firma Balenciaga y diseñado por Pierpaolo Piccioli, con una figura estiizada y clásica, con escote en palabra de honor. Tan minimalista como inmenso y diferente