La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en imágenes
En la madrugada de este 12 de enero, Los Ángeles ha acogido la 83ª edición de los Globos de Oro, premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que reconocen lo mejor del cine y la televisión y marcan el inicio de la temporada de galardones.
La alfombra roja del hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, escenario habitual de la gala, ha reunido a decenas de nominados y grandes estrellas del panorama internacional. Por ella han desfilado nombres tan destacados como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Miley Cyrus, Amanda Seyfried o la actriz española Ana de Armas, en una noche marcada por el glamour, la expectación y la atención mediática mundial.
