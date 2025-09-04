La cala 'gaditana' de Giorgio Armani, donde se refugiaba en su villa de verano

El diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán, rodeado de sus seres queridos, tal como ha transmitido el Grupo Armani en un comunicado oficial. Fue un innovador modisto que revolucionó la moda con su estilo minimalista y elegante, un nombre unido al lujo y que fundó un imperio que genera más de 2,300 millones de euros al año.

La salud de Armani se había deteriorado en los últimos meses por lo que no hubo apariciones en todos este tiempo, ausentándose de los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán celebrada en junio. Pocos días antes de su muerte había sido tratado por una infección pulmonar en su domicilio. La moda italiana está impactada y en concreto la sociedad milanesa. Su velatorio se oficia este fin de semana en el Armani/Teatro de Milán.

Giorgio Armani con la estrella italiana Sophia Loren en el año 2001 / EFE

El lugar secreto donde se refugiaba Armani era la remota isla mediterránea de Pantelaria (Pantelleria en italiano), la Perla Negra. Su refugio con una naturaleza virgen y donde podía desarrollar un descanso totalmente tranquilo e íntimo para explorar nuevos proyectos.

Pantelleria, situada entre Sicilia y Túnez, no es un destino convencional y allí levantó un paraíso personal que se vio sacudido en agosto de 2022 por unos incendios forestales que pusieron en peligro sus bosques y estuvo a punto de arrasar la residencia de Armani, ubicada en la aldea costera de Gadir, el mismo nombre fenicio, que pervivía, como el que los fenicios fundaron Cádiz. Una "fortaleza", Gadir, denominación fenicia que se mantuvo en este alejado y casi deshabitado destino donde pasó tantos veranos el fallecido diseñador.

Armani se instaló en Cala Cinque Denti, junto a la aldea de Gadir, en 1981, cuando adquirió la villa de estilo morisco que se convertiría en su santuario veraniego. Describía este lugar como un rincón donde podía realmente "desconectar" del estrés de su empresa en Milán. Estaba enamorado del "encanto salvaje" de los acantilados gaditanos. La villa se reconstruyó con una estética minimalista y con paredes y mobiliario en tonos azules, verdes y crema, con piezas de su colección Armani/Casa, como la silla de mimbre dedicada a la isla. En el exterior contaba con la terraza del Oasis y ela del Jardín Árabe donde celebró memorables cenas con sus ilustres visitantes. Otros famosos como Madonna y Sting ha elegido Pantelaria como destino de sus vacaciones.

Exterior de la finca de Armani en la aldea de Gadir, en la isla de Pantelaria

Los dos incendios forestales sufridos en agosto de 2022, en dos puntos simultáneos que abrasaron la isla, pusieron en riesgo el tesoro natural de este apartado rincón italiano, asolado por fuertes vientos en días de calor extremo. En aquella catástrofe Giorgio Armani organizó la evacuación de su equipo y húéspedes, además de vecinos, en su yate, recalando en Sicilia.

Las llamas se apoderaron de las viviendas cercanas a la villa de Armani, que se vio afectada aunque los daños aún pudieron ser peores. Fue el suceso más dramático al que tuvo que enfrentarse el entonces octogenario diseñador que ha fallecido este jueves en Milán.