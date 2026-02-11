Las primeras palabras de Álvaro Morata sobre su ruptura definitiva con Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello han separado sus caminos de manera definitiva. No hay marcha atrás. La segunda oportunidad que se dio la pareja unos meses después de la primera ruptura no ha dado los resultados esperados. Actualmente, ambos residen en Italia, pero en domicilios diferentes, tal y como se ha podido comprobar en el último mes y medio.

El futbolista español ha explicado los motivos de la ruptura a la colaboradora de Mediaset Alexia Rivas. El delantero del Como ha reseñado que es una situación complicada para ambos porque se siguen queriendo, pero se han dado cuenta que no pueden estar juntos. Morata cree que la responsabilidad de la ruptura es compartida. “Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden”, ha declarado.

Morata ha dejado claro que ambos están afectados por la ruptura, ya que muchos medios han otorgado el papel de víctima a su exmujer, Alice Campello. “Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos dicen que ella es la dolida. Quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal”, ha afirmado.

El futbolista ha negado con rotundidad la existencia de terceras personal, tal y como algunos medios apuntaban hace unas semanas. “Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis”, ha comentado.

Morata está molesto por las informaciones que han difundido algunos medios sobre la ruptura porque considera que hacen daño a su familia. “Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón”, ha finalizado.