La "lotería" de Raphael, su familia cierras filas en un bonito homenaje

Raphael en la inauguración de su auditorio en Boadilla del Monte, del brazo de su mujer, Natalia Figueroa y sus hijos y nietos

El cantante Raphael se ha mostrado "emocionado" por el homenaje que le ha rendido Boadilla del Monte, localidad en la que reside desde hace 51 años, al dar su nombre al Auditorio Municipal, un reconocimiento que ha agradecido por venir de "mi vida, mi gente".

"Es mi vida, todo, y mi gente. Qué emoción", afirmaba este jueves el artista en declaraciones a los medios durante el photocall, que ha tenido lugar después del momento en el que el artista ha descubierto una placa conmemorativa con su nombre.

El acto ha dado comienzo con una entrevista con el periodista Pedro Piqueras en la que han conversado sobre su trayectoria profesional: "Me hace especial ilusión esta entrevista porque somos amigos desde hace años", ha destacado Piqueras al inicio.

"En mis inicios, para mí una gran noche era ir de celebración al teatro, me encantaba", ha rememorado Raphael , y ha subrayado además el vínculo personal que mantiene con el municipio, donde asegura sentirse "muy arropado" por su familia.

El intérprete se ha declarado "tranquilo" en este momento de su carrera y ha afirmado que continúa "trabajando mucho, como siempre", con el objetivo de llevar al público "una nota de alegría" en sus próximos conciertos.

"Siempre estoy preparado", ha añadido al ser preguntado por su próxima gira. Raphael ha destacado también que el entorno natural de la localidad contribuye a su bienestar: "Estar aquí, en Boadilla del Monte, donde hay mucha naturaleza, ayuda", ha señalado, en referencia a los paseos por el municipio como parte de su rutina de cuidado personal.

En referencia a su enfermedad, un linfoma cerebral que le diagnosticaron a finales del año 2024, el cantante ha asegurado que se siente "muy mimado y ahí empezó la gente a quererme como persona, que ya no me ven solo como un artista sino como una persona también",

Raphael , durante su encuentro con Piqueras, se ha mostrado muy agradecido y afortunado de haber podido tener, ver crecer y disfrutar junto a su mujer, Natalia, de sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel.

"Gran señora, con ella me ha tocado la lotería, con ella me enamoré un día y no ha bajado nunca ese amor", ha confesado sobre su mujer.

"Que tu suegro resulte ser tu fan... Para mí eso fue como conquistar dos coronas", ha bromeado el cantautor con Piqueras.

Además del descubrimiento de la placa conmemorativa, acompañado del alcalde de la localidad madrileña, Javier Úbeda, Raphael ha estampado su firma en el Libro de Honor de Boadilla del Monte, y como colofón al homenaje el cantante Pablo López y alumnos y profesores de la Escuela de Música y Danza del municipio han interpretado algunos de los temas más conocidos del artista homenajeado como Yo soy aquel o Escándalo.