La recuperación de Jaime Anglada y la admiración de Joaquín Prat por el cantautor

El pasado 8 de agosto la vida de Jaime Anglada frenaba en seco. El artista, amigo íntimo del rey Felipe VI, sufría un terrible accidente de tráfico del que lleva seis meses recuperándose. Jaime Anglada fue atropellado cuando conducía un ciclomotor en Palma de Mallorca. La persona que se lo llevó por delante, además de huir del lugar del accidente y no prestarle socorro, triplicaba la tasa de alcohol permitida para conducir un vehículo.

El músico, que estuvo en coma inducido, ha reaparecido en una entrevista para Diario de Mallorca en la que ha hablado del accidente y del largo proceso de recuperación. La entrevista ha formado parte de los asuntos abordados por El tiempo justo. El presentador del magacín de Telecinco, Joaquín Prat, le ha mandado un cariñoso mensaje y ha puesto el foco en el conductor que le atropelló de manera violenta e imprudente.

“Quería ver a Jaime así. No solo es un magnífico cantautor, es una persona, no 10, es una persona 12. Es increíble cómo se ha recuperado Jaime después del terrible accidente”, ha comentado.

Joaquín Prat ha lanzado una breve reflexión para calificar lo ocurrido. “Cuando uno que va borracho va en dirección contraria y tú que vas en tu moto te arrolla, quizá no deberíamos hablar de accidente, ¿verdad?”, ha denunciado.

El presentador está convencido de que pronto estará de vuelta en los escenarios tras un accidente que le pudo costar la vida. “El caso es que está vivo de milagro, pero es un milagro que siga sonriendo y que pronto va a volver a los escenarios, estoy convencido. Un abrazo enorme, Jaime, cómo me alegro de verte así recuperado y además al lado del maestro Miguel Ríos”, ha finalizado.