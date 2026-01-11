Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente de avión que él mismo soñó

El cantante colombiano Yeison Jiménez ha fallecido este sábado junto a otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. El artista, de 34 años, había revelado hace apenas 20 días en un programa de televisión que en tres ocasiones soñó con sufrir accidentes aéreos y que en uno de esos sueños moría.

La aeronave se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Paipa, en Boyacá, con destino a Medellín, desde donde el intérprete de música popular tenía previsto continuar hasta la localidad de Marinilla para ofrecer una presentación. En el siniestro fallecieron cuatro colaboradores del artista y el piloto de la avioneta.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", ha señalado la entidad en un comunicado.

Los sueños premonitorios del cantante

En el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, emitido el pasado 20 de diciembre, Jiménez confesó haber soñado tres veces con accidentes aéreos. "Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", relató el artista.

El cantante añadió un detalle especialmente estremecedor: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", tal como ha ocurrido en la realidad este sábado.

En otra entrevista, Jiménez explicó que dos de esos sueños se produjeron durante una gira por España y que en uno de ellos la aeronave llegó a despegar y tuvo que regresar por una fallo técnico. En otro sueño, cuando faltaban 15 días para el nacimiento de su hijo, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia. "Ese día casi me voy, mi bebé lloraba", narró el artista, quien describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida en términos emocionales. Según afirmó, la situación fue muy crítica y le impactó profundamente.

Trayectoria como cantante

Jiménez, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, se había consolidado como una de las principales figuras de la música popular colombiana.

Entre sus próximos proyectos figuraba una nueva presentación en el estadio El Campín de Bogotá, programada para el próximo 28 de marzo, que iba a servir como continuación del concierto que ofreció allí el 26 de julio del año pasado, considerado por críticos y seguidores como el pico de popularidad del intérprete.

Con éxitos como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza', Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas de mayor convocatoria del país y en una figura clave en la expansión del género popular hacia grandes escenarios en Colombia.