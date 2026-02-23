Sale a la luz el vídeo de la agresión a los Gemeliers: insultos, golpes, amenazas y gas pimienta

Los cantantes sevillanos Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo, han tenido que volver al hospital tras la agresión sufrida en la madrugada del pasado viernes a la salida de una discoteca del barrio de Salamanca de Madrid, un suceso que ahora suma nuevas revelaciones tras difundirse un vídeo con imágenes del ataque.

Según ha confirmado este lunes su hermano y representante, Juan Carlos Oviedo, los artistas pasaron una noche muy complicada después de recibir el alta médica inicial. En declaraciones al programa 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, explicó que ambos tuvieron que regresar al hospital porque “han pasado muy mala noche, con vómitos y no podían respirar”, a consecuencia del gas pimienta que los agresores utilizaron durante la agresión.

El representante también ha precisado que fueron ocho los atacantes que increparon a los hermanos, quienes ya estarían identificados por la Policía gracias a las cámaras de seguridad de la zona y a las grabaciones realizadas durante el incidente.

Horas después, el programa Mañaneros 360 de TVE ha difundido parte del vídeo grabado por Natalia, novia de Jesús, en el que se aprecian algunos de los momentos más tensos de la agresión. En las imágenes se ve a uno de los integrantes del dúo con los ojos visiblemente afectados por el espray pimienta, mientras varias personas muestran dificultades para respirar.

El vídeo también recoge cómo aparecen los rostros de algunos de los presuntos agresores y se escuchan gritos y amenazas. “Me ha echado gas en la cara”, dice una de las chicas presentes, visiblemente afectada. La joven que graba advierte además a los atacantes: “Esto va a la Policía, ahí os quedáis”, mientras continúa registrando la escena.

La difusión de estas imágenes aporta nuevas pruebas a la investigación abierta tras la denuncia interpuesta por la familia de los artistas. La agresión, que incluyó insultos homófobos, golpes y el uso de gas pimienta, se produjo cuando los cantantes abandonaban el local donde celebraban su cumpleaños junto a sus parejas y amigos.

El entorno de los intérpretes ha mostrado su preocupación por las secuelas físicas y psicológicas que el ataque pueda dejar en los hermanos, que ya habían recibido el alta médica tras permanecer doce horas ingresados. La aparición del vídeo y la identificación de los presuntos responsables podrían acelerar ahora el proceso judicial.

Mientras tanto, la familia de los Gemeliers insiste en que no existía ningún conflicto previo con los agresores y reclama que se esclarezcan completamente los hechos.