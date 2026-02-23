Sanseverina Lazar: del éxito de ‘Aída’ a ser víctima de bullying y tener miedo a salir a la calle

Sanseverina Lazar se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para hablar del bullying que sufrió cuando era una niña.

Sanseverina Lazar vuelve a estar de actualidad tras su participación en Aída y Vuelta, la película dirigida por Paco León sobre el fenómeno televisivo Aída. La actriz, que se dio a conocer por su personaje de Aidita, en la serie Aída ha vivió durante la adolescencia un auténtico infierno por culpa del bullying. En su caso, la popularidad de la serie se volvió en su contra. El acoso que sufrió en la vida real le llevó a retirarse del mundo de la interpretación.

La que fuera nieta de la protagonista de Aída participó en más de 70 episodios de la mítica serie. Las burlas por su físico fueron una constante en la pequeña pantalla, pero lo peor para Sanseverina vendría luego en la vida real. La joven intérprete ha concedido una entrevista a Emma García en Fiesta, donde ha relatado su dura experiencia como víctima de bullying.

“Yo estudiaba en el colegio, se me daba bien, los papeles se me daban bien, para mí no era un trabajo, era un juego con el que me lo pasaba muy bien. Cuando crezco un poco más y mi cara se empieza a ver más me doy cuenta de todo, empezaban a pararme por la calle”, ha contado.

El protagonismo en la pequeña pantalla le pasó factura. Ahí comenzaba su infierno particular por formar parte de una de las series más vistas del país. “Pasé a ser accesible para todo el que me reconocía, las bromas que se hacían en la serie luego me las hacían en la vida real, quiero pensar que los niños no eran conscientes del daño que estaban haciendo. Lo llevé como pude, no se lo conté a mi familia, no quería que mis padres se enterasen de nada, no quería castigarles con eso”, ha explicado.

Al finalizar la serie Sanseverina tenía 14 años, ahora tras haber madurado a base de golpes, regresa al primer plano de la interpretación con 26 años. “Cuando terminó Aída me di cuenta de que tenía que ponerme bien antes de seguir trabajando como actriz, tenía que superar ese miedo que tenía a que me trataran mal después de hacer una serie, yo quería vivir con amor”, ha declarado.

Sanseverina llegó a tener miedo cuando iba por la calle, la sensación de inseguridad estaba latente. “Yo llegué a tener miedo por la calle, eran situaciones muy violentas que no te esperas, te enganchan del brazo o te pegan un grito, cuando eres una niña estas cosas dan miedo. Necesité ayuda profesional y a mis padres siempre les tuve a mi lado”, ha relatado.

“Mis padres no sabían lo que me pasó, se enteraron cuando se habló de hacer la película de Paco León. Yo tenía ciertos miedos por lo que viví en el pasado, me asustaba que hubiera críticas muy malas, demasiado malas”, ha reconocido.