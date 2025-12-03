Stella McCartney y su sorpresa de colaborar de nuevo con H&M

Las modelos en la gala de Moda Británica con los nuevos modelos de Stella McCartney para H&M

Veinte años después de la histórica colaboración que agotó existencias en cuestión de horas y marcó un antes y un después en la moda rápida, Stella McCartney y H&M vuelven a unir fuerzas.

La diseñadora británica, pionera mundial del lujo sostenible y sin cuero animal, lanzará en primavera-verano 2026 su segunda cápsula con la gigante sueca, una colección 100 % certificada, con materiales reciclados, regenerados y de origen responsable que reinterpreta algunos de los códigos más icónicos de su carrera.

El anuncio se hizo oficial este lunes en los British Fashion Awards 2025, donde varias piezas de la colección hicieron su debut sorpresa sobre la alfombra roja del Royal Albert Hall.

Emily Ratajkowski abrió fuego con un minivestido negro de crepé reciclado y capa drapeada asimétrica que caía desde los hombros como una moderna capa de superheroína sostenible. Amelia Gray apostó por un minivestido beige de encaje brillante con efecto cristal hecho a partir de botellas PET recicladas, y la brasileña Anitta cerró la noche con la prenda más fotografiada: un vestido rojo largo de viscosa Forest Stewardship Council con una espectacular silueta de bucle que nacía en el hombro, cruzaba el torso y se fundía con el bajo, creando una arquitectura fluida que recordaba al mítico vestido falda-pantalón de la colección otoño-invierno 2005 de McCartney.

Stella McCartney señala que esta nueva colección "es una celebración de cuánto hemos avanzado en sostenibilidad", en prácticas veganas y en diseño consciente, pero también un recordatorio de que "aún queda muchísimo por hacer. Con H&M podemos llegar a millones de personas y seguir empujando el cambio real”, subrayó.

Por su parte, Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, recordó que “Stella fue la primera en demostrar que la moda podía ser deseable, femenina y revolucionaria sin dañar a los animales ni al planeta. Esta segunda colaboración es nuestro homenaje a su legado y, sobre todo, una forma de acelerar la transición hacia una industria más responsable”.

La colección, que aún no tiene fecha exacta de lanzamiento pero llegará a tiendas seleccionadas y a hm.com en primavera 2026, recupera siluetas emblemáticas (el tailoring fluido, los vestidos lenceros, los monos utilitarios y las camisas oversized) reinterpretadas con los estándares más estrictos de sostenibilidad actuales: poliéster y nailon reciclados, algodón orgánico, viscosa trazable y detalles de alter-mat (cuero vegano de uva y manzana). Un guiño nostálgico con mirada al futuro que, 20 años después, promete repetir el fenómeno de 2005… esta vez con el planeta como prioridad absoluta.