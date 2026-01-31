Vicky Martín Berrocal se une al reto viral de la tarta de queso japonesa: "A disfrutarla y no te sientas culpable"

Vicky Martín Berrocal ha comenzado el 2026 cargada de nuevos propósitos. Entre ellos, destacan dos en los que ha puesto mayor empeño: dejar de fumar y cuidar su mente y su cuerpo. Es habitual que la diseñadora comparta contenido en su cuenta de Instagram donde se la vea haciendo deporte o disfrutando de algún tratamiento de belleza. Pero como a nadie le amarga un dulce, la mayor de las hermanas Martín Berrocal se ha unido a la última moda gastronómica viral: las tartas de queso japonesas.

En los últimos tiempos se ha popularizado una receta a medio camino entre la cheesecake americana y el tiramisú: las tartas de queso japonesa se caracterizan por su sabor menos dulce y una textura ligera que la hace 'bailar'. "No iba a ser yo la última en probarla", dice la ex de El Cordobés en una de sus últimas publicaciones, donde comparte su particular versión de la receta. "Es una delicia y además me la ha prescrito mi endocrino", afirma.

"Eso de que me cuide está muy bien, pero se puede comer de vez en cuando", asegura la presentadora antes de elaborar el dulce del momento. Si quieres copiar esta tarta de queso japonesa a la manera de Vicky Martín Berrocal, necesitarás los siguientes ingredientes:

Yogur natural, para sustituir al clásico mascarpone

Café

Galletas

Edulcorante (opcional)

Cacao natural en polvo

Esta receta, que hace por primera vez, se resume en unos pocos sencillos pasos. Ya puestos, la diseñadora opta por hacer una ración generosa: "Caballo grande, ande o no ande"

Vierte tu yogur natural preferido en un bol Haz una jarra de café espresso y viértela sobre el yogur Mezcla bien el yogur con el café hasta que quede una textura uniforme Endulza la mezcla con lo que prefieres: Martín Berrocal apuesta por un edulcorante natural, como la miel Moja las galletas una a una en café y colócas en la tarta Se recomienda enfriar en la nevera durante 24 horas, si bien la diseñadora cree que "si no puedes aguantarte en unas 3 o 4 horas ya se puede meter la cuchara" Por último, espolvorea un poco de cacao natural en polvo sobre la tarta

En el vídeo, Vicky Martín Berrocal y su hija Alba degustan la tarta a cucharada limpia directamente del bol. La diseñadora invita a cumplir con un paso final: "A disfrutarla y no te sientas culpable". ¡Buenísima!

Jon Kortajarena a Vicky Martín Berrocal: "Bienvenida al club de los exfumadores"

El mayor reto al que se ha enfrentado Vicky Martín Berrocal en lo que va de año es, sin duda, el de dejar de fumar. "¡Estaba harta de que algo pudiera conmigo! No quiero depender del tabaco, no quiero depender de un tío, no quiero depender de nada", exclama la presentadora acerca de su adicción. Berrocal le ha dado el gusto finalmente a todos aquellos que le instaba a apartar el vicio desde que comenzó a fumar, hace ya 39 años: "Se vendían los cigarrillos por unidad. Se acabó, pasó de moda".

No obstante, la diseñadora recalca que lo hace por decisión propia y eso es lo que le motiva a conseguirlo: "Yo soy lo más importante que tengo, ¿y me tengo que meter ese veneno?". En este trance, que cumple a rajatabla desde el pasado 1 de enero, ha encontrado el apoyo de otras celebrities, como Jon Kortajarena: "Bienvenida al club de los exfumadores".