Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, responde a las críticas por su vestido de Fin de Año: "¿Se dejará de opinar sobre el físico de los demás en 2026?"

Alba Díaz Martín, la hija de Vicky Martín Berrocal, ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras compartir en redes sociales las imágenes de su celebración de Fin de Año. En ellas, la influencer muestra el vestido que lució para la ocasión. Sin embargo, lo que pretendía ser una publicación festiva acabó recibiendo un aluvión de críticas, especialmente, por el pronunciado escote del diseño. Lejos de guardar silencio, la creadora de contenido ha decidido lanzar una reflexión directa: "¿Será 2026 el año en el cual la gente deje de opinar del físico de los demás?".

Con estas palabras, se abre de nuevo el debate en torno a los límites de la opinión pública a través de estos medios. Además, su mensaje llega en un momento clave: cada vez está más presente el diálogo en torno a la presión estética, los juicios constantes y el impacto de las críticas digitales en la salud mental; sobre todo, si hablamos de mujeres jóvenes. "Si algo no va contigo, no lo consumas, no lo mires, no opines", expresa Alba Díaz.

Alba Díaz responde a las críticas por su vestido de Fin de Año

"Yo estaba en Dubái tan tranquila el 31 de diciembre", empieza a contar la influencer en un vídeo de Instagram, que ya acumula más de 5.000 'me gusta' y cientos de comentarios. "Me puse un vestido precioso, subí estas fotos y me dije: 'uf, ¡qué guapa me siento! Con lo que me ha costado a mí ponerme un escote'... Me dije: 'Mira, esta soy yo y tengo que intentar quererme en todas mis versiones'". Sin embargo, las reacciones no fueron las esperadas.

Aunque muchas personas compararon la belleza de Alba Díaz Martín con la de la actriz italiana Monica Bellucci, otras se centraron en el propio vestido de la firma de moda femenina Sans Faff. "El escote no te hace justicia", "Qué vulgar", "No hace falta que te pongas ese vestido. Puedes enseñar las tetas y punto", son solo algunos de los comentarios que han llevado a 'la Berrocal' a dar una contundente respuesta. "Llega la revolución, con todos esos mensajes en los que opinan sobre tu cuerpo, tus valores, tu vida, tus planes y hasta tus gustos musicales... Pero ¿desde cuándo vivimos para los demás?".

"Nadie nos debe una explicación de cómo se viste"

"Intento no tomarme estas cosas personalmente. Mi energía está en lo que quiero construir y en lo que quiero hacer en mi vida", prosigue la creadora de contenido, con unas palabras que han sido alabadas por una buena parte de sus seguidores. "Es súper importante vivir y dejar vivir. Nadie nos debe una explicación de cómo se viste, de su cuerpo, de lo que come o de lo que decide enseñar. Cada uno, en su vida, hace lo que quiere". Finalmente, Alba Díaz tiene muy claro que, "mientras tú te mires en el espejo y te reconozcas, con eso, debería valer".

"Qué palabras más sabias, sinceras y naturales", sostiene una internauta, entre los numerosos comentarios que aplauden la respuesta de la influencer. "Eres bellísima y elegantísima. Eso es lo único que importa", añade otro usuario, mientras que también hay quien asegura que "los mensajes dicen más de quien los escribe". De esta forma, la hija de Vicky Martín Berrocal envía un contundente mensaje para todas aquellas personas que, en alguna ocasión, se han podido ver afectadas de la misma manera.