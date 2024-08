Omar Montes ha sido el último artista en subirse al escenario de Starlite Occident en Marbella, donde ha presentado su nueva canción, Churel, junto a Fabbio Colloricchio, Samueliyo Baby, Nickzzy, Oscar El Ruso y Samuel G.

Omar revela en esta entrevista qué opina de Chabeli y Julio José Iglesias tras protagonizar una de las entregas de su programa de reformas y reivindica que se merece un Grammy por haber "llevado el flamenco a otro nivel": "Espero que este año no se me escape, porque si no...".