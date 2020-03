Damián Álvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, se encuentra entre las escasas personas que acuden a diario, durante la alarma por coronavirus, a su puesto de trabajo como persona encargada de implementar las medidas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En una entrevista por teléfono con este periódico critica que aún no tengan geles limpiadores ni mascarillas y cree “fundamental” que se desinfecten los ascensores y barandillas de un edificio por el que pasan cientos de personas al día.

—¿Qué medidas ha tomado la Audiencia de Sevilla para evitar la propagación del coronavirus?

La puerta principal se ha cerrado y solo se puede entrar por el Juzgado de Guardia de Detenidos, custodiado por la Guardia Civil. De esta manera se evita que tenga que trabajar la seguridad privada.

Se ha suspendido el reparto de asuntos y solo se celebran los juicios con preso, que en el caso de la Audiencia de Sevilla serán tres durante los días de alarma hasta el 26 de marzo. Hay un magistrado de guardia presencial por cada una de las cuatro secciones penales y solo se resuelven las peticiones de libertad o las detenciones de personas en busca y captura.

Existe el riesgo añadido de que no se pueda hacer la conducción de presos desde la cárcel. Los Colegios de Abogados han pedido que la atención a detenidos se haga por videoconferencia y no sé si eso sería posible en los juicios.

— ¿Y en las secciones civiles?

Los escasos asuntos inaplazables son en materia de Familia y yo he asumido el turno de guardia, como presidente de la Sección Segunda de esta jurisdicción. Pero la suspensión de actividades no quiere decir que no se siga trabajando: los magistrados están en activo, trabajando en sus casas y viendo asuntos.

— ¿Qué actuaciones judiciales se mantienen?

El Juzgado de Guardia, los internamientos urgentes, la violencia de género y la protección de menores. Solo se mantienen las actuaciones inaplazables, como los levantamientos de cadáveres y las entradas y registros. El Registro Civil está abierto dos horas, principalmente para licencias de enterramiento.

—¿Son suficientes las medidas sanitarias en la Audiencia?

La Junta de Andalucía no nos ha dado todavía las mascarillas, geles desinfectantes, guantes de látex y papel desechable que hemos pedido. Sería fundamental desinfectar los juzgados y la Audiencia, donde tanta gente ha usado los ascensores, barandillas y asientos.

— ¿Ha habido contagios entre los funcionarios y magistrados de la Audiencia?

Que yo sepa, no.

—¿Cómo va a afectar el estado de alarma a los retrasos que ya sufre la Justicia?

Va a tener un impacto importante e inevitable, que se unirá al retraso endémico que ya padecemos. En nuestra sección de Familia, se une al fallecimiento prematuro del magistrado Carlos Piñol el 19 de febrero, que nos ha obligado a posponer tres meses los asuntos que tenía encomendados.

— ¿Cree que la medida ha sido adecuada?

Ha sido adecuada e irremediable pero se debería haber adoptado antes. Como ciudadano y como juez estoy asombrado y preocupado por sus repercusiones económicas sobre muchas familias y negocios.

—¿Estas medidas excepcionales garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos?

Los derechos se pueden ver afectados pero no vulnerados. Son unas medidas necesarias para buscar soluciones a una calamidad. Me recuerda a las epidemias de peste que sufría Sevilla en la Edad Media. Ahora al menos tenemos un buen sistema sanitario.