La Audiencia pregunta al Supremo si ha resuelto la aclaración de la sentencia que condenó a los ex altos cargos

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de ejecutar la sentencia del caso de los ERE que condenó a penas de prisión al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos, ha remitido un "oficio urgente" a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ratificó estas condenas, para que le informe si ha resuelto la solicitud de aclaración que presentó la defensa de varios de los condenados.

En una providencia dictada por el tribunal el pasado lunes, 5 de diciembre, el tribunal recuerda que la defensa de tres de los ex altos cargos -los ex consejeros Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo, y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román- han solicitado un "complemento y aclaración" de la sentencia dictada por la Sala Segunda del Supremo. Por eso, los magistrados piden al Alto Tribunal que por parte de la Sala "se informe si se hubiera resuelto dicha solicitud a los efectos del trámite que pende", precisa la providencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en relación con el "procedimiento específico" de los ERE, fue el primero en solicitar la aclaración del fallo sobre cuatro afirmaciones de la sentencia relacionadas con su actuación como presidente de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta -conocidos como los "consejillos"- y el conocimiento o no que la misma tuvo de las ayudas sociolaborales de los ERE.

El abogado Gonzalo Fernández Fresneda, que representa a Zarrías, señalaba en el escrito presentado en el Alto Tribunal, que la sentencia al hablar de los consejillos dice que "los asuntos "podían ser rechazados, es decir, no incluidos en el orden del día por distintas razones entre las que no cabe excluir la existencia de deficiencias técnicas, divergencias de criterio o ilegalidades palmarias. Así ocurrió, por ejemplo, con los proyectos de orden y decreto que se elaboraron por la Consejería de empleo en los años 2000 y 2004 para regular las ayudas sociolaborales".

Las fechas navideñas

Del oficio remitido por la Audiencia hispalense al Tribunal Supremo, se desprende que este tribunal va a esperar la respuesta del Alto Tribunal antes de resolver sobre los recursos de súplica presentados por las defensas contra su decisión de rechazar la suspensión del ingreso en prisión, por lo que el plazo inicial de los "diez días" que se estableció por la Audiencia todavía continúa sin comenzar y esto puede contribuir a que los ex altos cargos puedan pasar las Navidades con sus familias, tal y como apuntó este periódico.

Así, tiene sentido que los magistrados de la Sección Primera no se pronuncien hasta que reciban una respuesta por parte del Alto Tribunal, que aún no se ha producido y que, por muy pronto que llegara -el próximo lunes es ya 12 de diciembre-, podría permitir que una vez que se fijara el plazo de los diez días éste coincidiera una vez pasadas las Navidades.