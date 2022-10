Candidaturas unipersonales: Dos aspirantes a decano y uno a vicedecano

Las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla tienen un sistema de listas abiertas que permite la presentación de candidaturas unipersonales. De este modo, Las elecciones al Colegio de Abogados se realizan por un sistema de listas abiertas, lo que permite que no tenga que votarse a una lista completa, sino que se puede votar a un candidato a decano de una candidatura y elegir al vicedecano de otra, y lo mismo ocurre con cada uno de los distintos miembros que conforman la junta de gobierno. En esta ocasión, dos letrados se postulan como decano y otro como vicedecano sin que estén amparados con un equipo de diputados.Se trata de Carlos Palomar, Daniel Sánchez Bernal y Jessel A. Contreras.

Carlos Palomar Díaz

Este abogado cuenta con una amplia experiencia y a sus 72 años quiere "poner orden en la casa de la abogacía" y asegura, que si cuenta con el respaldo de sus compañeros "habrá un antes y un después en el Colegio". A su edad y después de una larga vida laboral explica que no quiere nada para él, y que se presenta al decanato "por la necesidad de cambio que tiene la abogacía".

Apela a la solidaridad de los abogados y recuerda que hay muchos jóvenes a los que resulta "muy difícil sacar el despacho adelante".

Daniel Sánchez Bernal

El abogado que llevó hasta el Constitucional el problema de los señalamientos tardíos ha presentado su candidatura a decano con la idea de conseguir "un Colegio para todos los abogados donde haya transparencia y una lucha por la conciliación". Apuesta por una institución que "luche por los intereses de los letrados". Sobre el turno de oficio, aunque no forma parte de él, afirma que hay que mejorar las condiciones que tienen los letrados. Sánchez Bernal afirma que nunca ha creído mucho en el Colegio porque n ha recibido apoyo cuando lo ha solicitado, pero cree que puede aportar al decanato su lucha por 2salir al frente y pelear por las condiciones de los abogados"

Jessel A. Contreras

El candidato unipersonal a vicedecano se define a sí mismo como un hombre de perfil muy discreto, que no quiere destacar más que por méritos propios. Es abogado en España, Nueva York y Massachusetts. y tiene experiencia profesional en despacho norteamericano, y en Garrigues y Cuatrecasas en España, además de en alta dirección en la Junta de Andalucía , "dirigiendo un equipo de profesionales de mayor tamaño que el Colegio de Abogados de Sevilla". Fue nominado a mejor abogado del año 2022 en España y Portugal en dos categorías (Fintech lawyer of the year y EU/competition lawyer of the year) en los premios 40 under forty de Iberian Lawyer.

Sus propuestas se basan en su experiencia como abogado en Sevilla, Madrid, Barcelona, Nueva York y Boston. La defensa del abogado a través de un canal sumario de denuncias de abuso de la administración, la creación de defensores del abogado y de la profesión o la creación del servicio de cobro de honorarios debidos son solo algunas de ellas.