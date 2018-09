Peritos de los ERE: tanto monta, monta tanto

Hoy empieza la declaración clave de los peritos en el juicio de los ERE y hasta última hora de ayer el tribunal estuvo resolviendo su enésimo problema de dotaciones materiales: como colocar a los nueve expertos en el estrado para que nadie parezca más importante y para que todos puedan disponer de una mesa y enchufe para su ordenador portátil.

El tribunal quiere que los nueve peritos se sitúen en el estrado y que lo hagan en círculo para poder dirigirse e interrumpirse unos a otros, según la dinámica acordada para sus intervenciones.

La cuestión de cómo se iban a sentar los peritos la planteó Alfonso Martínez del Hoyo, defensor del ex consejero Antonio Fernández, al finalizar la última jornada de los testigos. “Estamos en ello”, le contestó el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña. Pero la realidad es que los responsables de mantenimiento en la sede de los juzgados, pese a estar advertidos desde el primer día de juicio, hace nueve meses, a última hora de este lunes aún no habían empezado a localizar y trasladar el mobiliario necesario.

Son nueve peritos que defenderán cinco informes diferentes y que podrán interrumpirse unos a otros cuando no estén de acuerdo. Nadie quiere que haya una primera y segunda fila y por ello se pretende colocarlos en círculo en el estrado.

El problema: la falta de espacio de ese estrado, donde ya está el propio tribunal, la funcionaria que se ocupa de la informática, la dos filas de abogados defensores y la bancada del fiscal y las acusaciones particulares.

Un escollo adicional es que todos los peritos han pedido una mesa para su portátil, con toma de corriente, lo que demanda aún más espacio.

Otra cuestión es cómo se grabarán sus intervenciones, ya que lo ideal sería un micrófono inalámbrico que se puedan pasar unos a otros. Pero tal dispositivo no existe, al parecer, entre los equipos disponibles en la Audiencia.

Según la dinámica acordada por el tribunal, los peritos responderán a las preguntas del fiscal, acusaciones y defensas en el mismo orden establecido para el juicio pero podrán pedir la palabra al presidente del tribunal en cualquier momento cuando no estén de acuerdo con las opiniones de algún colega.

Los expertos son Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). A ellos se unirán los propuestos por las defensas de los ex altos cargos acusados: dos de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo (Juan Carlos Carrillo y Juan de Dios Jiménez), uno solicitado por el ex consejero Antonio Fernández (José Ignacio López), dos pedidos por el ex presidente José Antonio Griñán (Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez) y uno a propuesta de la ex ministra Magdalena Álvarez (Juan Ramallo Massanet).