La Fiscalía insiste en que no fueron simples irregularidades, sino "patentes ilegalidades"

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo que ratifique íntegramente la condena de la Audiencia de Sevilla a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque los hechos juzgados no son simples irregularidades administrativas sino "patentes ilegalidades" y en este sentido ha subrayado que los informes de la Intervención General alertando de las deficiencias en el sistema del pago de las ayudas fueron remitidos "a cuatro Consejerías y nadie hizo nada", algo que según ha precisado "no es viable en una correcta administración" y teniendo en cuenta además que el sistema perduró "durante diez años".

El fiscal Fernando Prieto ha dicho que se puede entender que una modificación presupuestaria de una partida concreta "pudiera escaparse al control, pero lo que no es posible que esto suceda durante diez años y todo se reduzca a que yo no soy responsable de la legalidad presupuestaria o a la ineficacia de grupos. Necesariamente tenían que saber y eran conscientes de que se estaba presupuestando mal y claro que son responsables de los gastos", ha aseverado.

El representante del Ministerio Público ha señalado que "de nada vale decir" que se ha mejorado el sistema de control presupuestario para establecer más controles, como sostiene la defensa del ex presidente Griñán, "si luego permaneces inerte o pasivo cuando se trata de la ejecución del gasto, todo son excusas intentando eludir su propia responsabilidad y derivándola a cualquiera".