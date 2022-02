Laura Gómiz niega que ordenase a Cristóbal Cantos hacer un plan de negocios para Cedes

El juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla por los préstamos de Invercaria a Cedes Electria, una compañía de energía eólica que recibió una financiación pública de 1.550.000 euros, ha revivido este viernes el enfrentamiento que desde hace muchos años protagonizan dos de los ex directivos de Invercaria, la ex presidenta Laura Gómiz y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos, denunciante del caso y que acabó investigado en varias de las piezas de la macrocausa.

Si el pasado lunes Cristóbal Cantos declaraba como testigo en este juicio y acusaba a Laura Gómiz de haberle ordenado realizar a posteriori un plan de negocios de Cedes, hoy le ha tocado el turno a la ex presidenta de la sociedad, quien ha negado categóricamente las acusaciones e incluso ha acusado a Cantos de haber mentido, aportando nuevos correos electrónicos para desmentir las afirmaciones del ex directivo.

En el extenso interrogatorio a Gómiz, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha recordado la declaración de Cantos, en la que aseguró que buscando información sobre Cedes encontró una información "en Google" en la que el consejero delegado de Cedes, José Luis Manzano -ya fallecido-, aparecía como condenado por un tribunal. "Le paso la copia a la presidenta, Laura Gómiz, que me responde: 'almita de cántaro, ¿tú crees que eso no lo sabe la gente de Idea?".

El fiscal le ha preguntado expresamente a Gómiz si encargó a Cantos que hiciera un plan de negocios simulado con una rentabilidad del 15%, dado que en Invercaria no existía ninguna documentación sobre el proyecto. Laura Gómiz ha respondido con contundencia. "Eso es incierto totalmente, es absolutamente falso y le voy a demostrar por qué está mintiendo", ha afirmado la ex presidenta de la sociedad pública andaluza de capital riesgo.

Gómiz ha mostrado a la Sala un pendrive donde, según ha dicho, constan correos electrónicos que acreditan su testimonio y ha citado expresamente un correo del 8 de abril de 2011 donde una técnico informaba a Cantos de que se había encontrado problemas en la documentación de Invercaria -según Gómiz la información de los proyectos estaba "totalmente mal archivada en Invercaria"-. Ese correo se lo reenvió a ella el propio Cristóbal Cantos explicándole que había subir al sistema informático denominado Trewa un total de 896 documentos "uno a uno" y había que "solicitar lo que faltaba" de esos proyectos.

La ex presidenta ha añadido que Cantos decía que no había encontrado el plan de negocios de Cedes en Invercaria, pero ella formó parte del consejo de Administración de esta empresa y "había documentos de negocio", ha insistido Gómiz, que ha subrayado que "no se puede pedir un plan de negocios antiguo, de 2008 o 2009, para hacer una provisión" de fondos en Cedes.

Un proyecto estratégico que "se llevaba fuera de Invercaria"

La testigo, que ha comparecido acompañada de su abogado, Adolfo Cuéllar, dado que está investigada en otra de las piezas de la macrocausa, ha reconocido que los departamentos de Promoción y de Análisis de Invercaria "no estudiaron" el proyecto de Cedes, y en este sentido ha relatado que la explicación que le dieron a su llegada a Invercaria es que se trataba de un "proyecto estratégico que se llevaba fuera de Invercaria", lo que coincide con lo que declaró el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, quien declaró en este juicio que Invercaria no llevó a cabo un estudio del mismo sino que se limitó a "validar" el análisis que realizaron los "mejores expertos" de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en concreto del Observatorio para la Innovación y la Participación.

La Fiscalía considera que los fondos públicos inyectados en Cedes se emplearon en “proyectos de terceros, entre los que destaca el proyecto Electria Wind y Eolincyl”, y sobre esta cuestión Laura Gómiz ha afirmado que Invercaria financiaba "el plan de negocios de Cedes", por lo que "si Cedes realiza otras actividades con sociedades instrumentales podía transferir fondos a esas sociedades".

Gómiz le ha ganado todos los pleitos a Cantos

El enfrentamiento entre Laura Gómiz se remonta al inicio de la macrocausa de Invercaria y tuvo dos vertientes, un proceso laboral por el despido de Cantos y una denuncia que presentó contra Gómiz. En ambos casos, los tribunales le dieron la razón a la ex presidenta. Así, en febrero de 2019 el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, absolvió a Laura Gómiz del delito que le atribuía Cristóbal Cantos, que reclamaba para su antigua jefa una multa de 2.160 euros o arresto sustitutorio de 24 meses en caso de impago

La magistrada analizó las sentencias dictadas, en primer lugar por un juzgado de lo Social de Sevilla y después por la Sala de lo Social del TSJA que rechazaron la demanda de Cantos, que fue despedido como director de Promoción de Invercaria el 22 de junio de 2011 por “la disminución de su rendimiento en el trabajo”.

En su demanda, Cristóbal Cantos había pedido a la Justicia que declarara la nulidad de su despido y, al mismo tiempo, reclamaba daños y perjuicios por las supuestas presiones, acoso, aislamiento y trato denigrante al que le habría sometido su jefa en Invercaria. “Si para la jurisdicción laboral con las mismas pruebas, incluso más, no existió violencia o intimidación, aún menos para la jurisdicción Penal donde se exige un plus de tal entidad para ser tipificada como infracción delictiva”, concluyó la juez de lo Penal.