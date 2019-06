Reacciones a la revisión del Supremo de la sentencia de la Manada

La portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha confiado este viernes en que la "opinión" de la Fiscalía, que considera acreditado que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue una "violación", sea la que "prime" en la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia de La Manada. "Esperamos que sea la opinión de la Fiscalía la que prime porque es la que coincide con la opinión de la calle", ha dicho la portavoz socialista en declaraciones a los periodistas en el Parlamento.

Por otro lado, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha dicho esperar que el caso de La Manada, sea "ejemplar" porque "debe abrir camino respecto a los derechos de las mujeres". A su juicio, es necesario reformar el Código Penal y es necesario "que las cosas se clarifiquen y un delito de esta magnitud no quede en agua de borrajas", todo para saludar que la Fiscalía "ahonde en la necesidad de clarificar esos contenidos en el Código Penal ante una sentencia que no hace justicia con la víctima". "Es importante para ampliar derechos de las mujeres", ha zanjado Ángela Aguilera. El letrado del Ayuntamiento de Pamplona ha pedido al Supremo una condena por violación y no abuso a La Manada dado que no "vacilaron" a la hora de actuar con "la fuerza necesaria" con el fin "acabar con cualquier tipo de resistencia" de la víctima en una "atmósfera de terror y sometimiento absoluto".

"Agarrar, sujetar, conducir, tirar, rodearle del cuello... son claramente acciones violentas sobre la víctima que no tenían otra función que buscar anular su voluntad, que ésta no pudiera resistirse en ningún momento y poder satisfacer sus intenciones claras y precisas desde el mismo momento en que accedieron al portal".

Es la evidencia, según la acusación popular que ejerce el consistorio, de que hubo la fuerza "suficiente" y "oportuna" para "doblegar la voluntad de la víctima", una joven de 18 años, a quien -"atemorizada y sometida", según la sentencia- penetraron en un "cubículo" de un portal en Pamplona en los sanfermines de 2016.