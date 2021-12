Vox denuncia a la ex concejal Cristina Honorato por delitos de odio y destrozar una carpa

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una denuncia en los juzgados de contra la ex concejal de Participa Sevilla (Podemos) Cristina Honorato Chulián y contra la responsable de la Asociación Nuestra Memoria Francisca Maqueda Fernández por delitos de odio, coacciones, amenazas y daños cometidos el pasado 26 de noviembre, en la Plaza del Pumarejo de Sevilla.

En la denuncia, Vox documenta la participación activa de ambas dirigentes de la izquierda radical en Sevilla en los incidentes protagonizados por varias personas, entre ellas algunas encapuchadas, que destrozaron y sustrajeron con gran violencia una carpa informativa que miembros de Vox habían montando en la céntrica plaza sevillana, contando para ello con todos los permisos pertinentes.

Una vez instalada la carpa, "los violentos, entre ellos las identificadas como Cristina Honorato y Francisca Maqueda, procedieron a increpar, insultar, coaccionar y amenazar de forma agresiva a los miembros de Vox que se encontraban a cargo de la mesa informativa", señala Vox en un comunicado. Acto seguido, y como se relata en la denuncia, mientras los miembros de Vox eran conminados insistentemente a levantar el puesto y abandonar el lugar, los denunciados, recurriendo a violencia extrema y agresión, procedieron a desmontar la carpa, arrancando y llevándose en su huida el elemento textil de la misma, destrozando la estructura metálica y arrasando con lo que encontraron a su paso.

Además, Vox ha puesto en conocimiento del juzgado que estos hechos fueron compartidos en la red social Twitter por diferentes colectivos como la Coordinadora Antifascista de Sevilla, Anarquismo de Barrio, 607 en lucha, o Alacant Antifa, manifestándose la solidaridad con los agresores y el logro alcanzado consistente en el destrozo de la carpa.

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, asistida por los letrados Fernando Rodriguez Galisteo y Vicente Calonge, del equipo jurídico de Vox Sevilla, ha confiado “en una rápida actuación de la Justicia para que hechos como éste no vuelvan a producirse”, mientras ha aseverado que “no vamos a tolerar que se normalice la violencia contra Vox como parece que viene ocurriendo, pues no es la primera vez que hechos como éste se producen en Sevilla y en otras ciudades de España”.

Peláez ha recordado como “una compañera de Palmete viene siendo objeto de una campaña de acoso que ha pasado de los insultos a las amenazas y de las amenazas a la agresión, sin que ningún dirigente político haya alzado la voz, ni denunciado la situación y mucho menos condenarlo”.

“La izquierda y la extrema izquierda suelen cumplir sus amenazas, que nos tomamos muy en serio aunque no nos amedrenta, ni nos asusta. A los violentos, a la señora Honorato, a la señora Maqueda y a sus secuaces, les decimos muy claramente que regresaremos muy pronto al Pumarejo, como estamos en el resto de plazas y calles de los barrios de Sevilla que son tan nuestros como de ellos. Sevilla es de los sevillanos, no de los nostálgicos de la hoz y el martillo, del totalitarismo comunista y de los vividores de la subvención pública, como estas señoras que no han dado un palo al agua pero que se preocupan y se ocupan de intentar acabar con las voces discordantes”.

La portavoz municipal de Vox ha recordado que “hasta la fecha, el aún alcalde de Sevilla no ha condenado estos hechos, ni los grupos municipales , entre los que se encuentran los compañeros de la tal Honorato, una vieja conocida de la Policía, que mantienen silencio cuando se agrede a partidos representados en esta corporación mientras se dedican, casi todo el mandato, a condenar insistentemente hechos acontecidos hace casi un siglo en España y en el resto del mundo. No es incoherencia, como pudiera parecer, porque la violencia contra Vox emana de estos partidos representados en el Ayuntamiento que mientras pactan con Bildu, instigan las agresiones a un partido constitucionalista y democrático como Vox".