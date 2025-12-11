Jornada con pocos cambios

Los principales índices europeos volvieron a tener una sesión de escasas variaciones, a la espera de la decisión de tipos de la Reserva Federal.

El Íbex 35 cerró con una subida del 0,2% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,2%.

Por otro lado, la economía estadounidense se está enfriando, pero el mercado considera que no lo suficiente como para acelerar los recortes de tipos.

La inflación está disminuyendo, pero sigue por encima del objetivo, mientras que el mercado laboral sigue mostrando resistencia.

El Gobernador del Banco Central de Lituania, Gediminas Simkus, ha comentado que considera que no es necesario seguir bajando los tipos de interés, ya que tanto la actividad económica como la inflación han resultado ser más fuertes de lo esperado, y que están bastante equilibrados. Esto se añade a los comentarios en la misma línea de Isabel Schnabel, economista y profesora universitaria alemana esta misma semana.

La multinacional estadounidense Amazon va a invertir 35.000 millones de dólares en India durante los próximos cinco años, un mercado clave, donde quiere expandirse en negocios que van desde el comercio rápido hasta la computación en la nube.