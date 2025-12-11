Un oasis en la agenda

En este tiempo prenavideño que, año tras año, va ganando en extensión, la agenda se carga de tal manera que se hace prácticamente imposible echar la tarde al dolce far niente que más gusto da, el que se ubica en la intimidad del salón casero. Pero entre tantas obligaciones más o menos obligadas siempre existe algo a guisa de oasis que te compensa. Ruta de belenes aparte y éxtasis de luminarias navideñas, de vez en cuando surge el evento que te reconcilia con el mundo y sus obras. Por ejemplo, la presentación de un libro y si es de un amigo, mejor. Y el hecho se daba en la tarde del martes en esa ágora cultural que se da en Caja Rural. Si algún día se presenta un libro mío que sea Paco Gallardo con su poder de síntesis lírica quien haga de partero. Qué maravilla su definición de Eduardo Osborne como escritor y como persona. Cómo lo definió, con qué exactitud, sin florilegios, en corto y por derecho para mostrarnos las excelencias de una encantadora recopilación como es el recién nacido Estación de cercanías.