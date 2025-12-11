La luces largas de Repsol

La estrategia va avanzando. En marzo, Repsol fusionó su negocio de upstream (exploración y producción de gas y petróleo) del Mar del Norte con los del grupo Neo, controlado por HitecVision, para crear Neo Next Energy. Pusieron las luces largas con el objetivo de no acabar el año sin dar el siguiente paso: integrar Neo con los activos de la francesa TotalEnergies en la misma zona y dar nacimiento a lo que se denomina Neo Next +. Pero ahí no acaba la aventura. Una vez consolidada la nueva entidad, aspirará a cotizar en Wall Street.

La entidad, que se ha convertido en la principal operadora en el Mar del Norte, supone el resultado de la racionalización de activos que han puesto en marcha las grandes del sector petrolero en consonancia con el cambio de las estrategias hacia el negocio de renovables y que lleva inevitablemente a la concentración. Al mismo tiempo, para Repsol resulta fundamental no quedarse aislado en el concierto internacional con una presencia muy dinámica (aunque sea el tercer socio, con el 23,6%, frente al 46,5% de Total y el 28,75% de HitecVision) en una sociedad en continuo crecimiento. Y si, como aspiran los socios, la nueva empresa acaba cotizando en Bolsa, supondrá un logro incontestable.