La acusación popular pide 20 años de cárcel para el alcalde de Gines por el caso de 'La Pará'

La acusación popular ejercida por el grupo municipal “Imagines” en el caso de 'La Pará' de Gines ha presentado su escrito de acusación contra el actual alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE) y otros 19 procesados, a los que reclama en algunos casos hasta 20 años de prisión y una responsabilidad civil de 859.459,36 euros, según ha anunciado el bufete Sires Abogados, que ejerce dicha acusación. En concreto, esta acusación atribuye cinco delitos al actual regidor, por los que solicita una condena total de 20 años de prisión y 15 años de inhabilitación especial. La misma pena de 20 años solicita para el ex alcalde Manuel Camino, mientras que para los cuatro ex hermanos maores de la Hermandad del Rocío exige una condena de 16 años para cada uno.

En septiembre pasado, el juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana dictó un auto en el que acuerdó el procesamiento de un total de 20 investigados, entre ellos el primer edil socialista de la localidad, y exculpó a otras nueve personas, entre ellas el ex presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobos, a quien la Fiscalía ya pidió que se sobreseyera la causa contra él.

El juez procesó en esta causa, en la que se investigan cinco delitos -prevaricación administrativa, malversación de caudales, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias- a Romualdo Garrido, alcalde de Gines, y al ex alcalde Manuel Camino, a la teniente de alcalde María José Posada y a otros cinco concejales o ex ediles -José María Guerrero, Candelaria Pérez, Eva María Magdaleno, José Juan Cortés y José Carlos Peña-, así como cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de Gines entre 2007 y 2017: Alfonso Melo Márquez, Agutín Guerra Montiel, José María Villadiego Sánchez y Antonio María Palomar Cano.

El magistrado consideró que en el caso de estos 20 investigados se desprenden la "existencia de serios indicios de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal", atribuirles la participación en los delitos mencionados, por lo que acuerda la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se dirige contra ellos.

Los hechos investigados podrán depurar responsabilidades penales tanto para el actual alcalde y para los otros 19 procesados por delitos continuados de prevaricación administrativa (art. 404 del código penal), malversación continuado de caudales públicos (art. 432 del código penal), delito continuado de fraudes y exacciones ilegales (art. 436 del código penal), delito continuado prevaricación urbanística (art. 320.1 del código penal), delito continuado falsedad documental (art. 392 del código penal), y delito continuado tráfico de influencias (art. 428 del código penal).

Según la denuncia del año 2017, la Fiscalía de Sevilla narraban unos hechos que presentan características que hacia presumir la posible existencia de una infracción penal, incoándose las correspondientes Diligencias Previas, en relación a las irregularidades detectadas respecto a la organización del evento denominado “Una Pará en Gines” cuya organización correspondía al Ayuntamiento de Gines, el cual, tras 10 años de estar celebrándose y de una magnitud importante, se vendrían utilizando recursos municipales humanos, técnicos y económicos importantes para el consistorio, sin amparo en instrumento normativo alguno.

En concreto, dicha omisión normativa fue constatada por la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, de modo que, según se deducía, no existe actuación ni instrumento normativo alguno relativo a la creación y regulación del evento en cualquiera de sus ediciones desde el año 2006 hasta el 2016, fecha en que un Pleno del Consistorio -tras 10 años de ausencia de regulación-, acuerda la crear una comisión de trabajo por los miembros de todos los grupos municipales, que junto con los técnicos municipales elaboren un Reglamento para la celebración del evento.

Así, durante prácticamente diez años, el único expediente Administrativo que consta en el Consistorio, fue el abierto respecto a la adjudicación directa de concesión de la que era beneficiaria la Hermandad del Rocío de Gines y las entidades Globalia Gestión y Desarrollo, y Eventali. Según se recoge en el escrito de acusación que ejerce el grupo municipal “Imagines” las penas a las que se enfrentan los acusados superan los 20 de prisión, en algunos casos, y un total de 859.459,36 euros malversado, "causando un gravísimo daño patrimonial para las arcas del Ayuntamiento por la mala gestión de los regidores con motivo del evento", explica el bufete en un comunicado.