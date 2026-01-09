Antonio Tejado reitera su inocencia, pide su absolución y la nulidad de las escuchas telefónicas

Antonio Tejado reitera su inocencia en el robo del chalé de su tía María del Monte y ha pedido su absolución, así como la nulidad de las pruebas obtenidas de los pinchazos telefónicos realizado a él mismo durante la investigación del robo. El abogado del sobrino de la popular cantante ha presentado finalmente su escrito de defensa de cara al juicio en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 30 años de prisión y en el mismo propone la declaración como testigos de su pareja y dos hermanos.

En el escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, fechado el 7 de enero y al que ha tenido acceso este periódico, el abogado Fernando Fernández Velo apunta sucintamente la estrategia que desarrollará en la vista oral, negando los cargos que le imputan la Fiscalía y la acusación particular que ejercen la cantante y sus familiares. Así, el escrito de la defensa niega "tajantemente" que Antonio Tejado "haya tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones en sus conclusiones provisionales".

De igual forma, rechaza que el sobrino de la artista "haya recabado y posteriomente suministrado información de ninguna clase a persona alguna con la intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados" y, en último lugar, niega que "a tal fin se restableciera el contacto y se retomara la relación con las víctimas", alega el defensor, que concluye solicitando la "libre absolución" de Antonio Tejado, a quien la Fiscalía considera presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación.

La defensa del sobrino, que desde el principio de la investigación fue considerado "autor intelectual" del asalto al chalé por parte de la Guardia Civil, denuncia en su escrito, algo que hace por primera vez a lo largo de todo el proceso judicial, la violación de una serie de derechos fundamentales. En concreto, considera que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la "inviolabilidad del domicilio", al "secreto de las comunicaciones" y la "intimidad personal".

Sobre la inviolabilidad del domicilio, apunta que la resolucion de acordó la entrada y registro de su domicilio en febrero de 2024 "carece de los requisitos legalmente establecidos", al tiempo que "no concurrían los presupuestos legales habilitantes de la medida". En cuanto a la vulneración del secreto de las comunicaciones, señala igualmente que el auto que acuerda la intervención telefónica, su mantenimiento y la colocación de dispositivos electrónicos de captación de comunicaciones orales en lugar cerrado "carecía" igulamente de esos requisitos y presupuestos legales. Y, por último, sobre la violación del derecho fundamental a la intimidad, considera que la resolución que habilitaba la colocación de dispositivos de seguimiento y localización adolecía de las mismas deficiencias.

Esta supuesta vulneración de derecho fundamentales lleva a la defensa a solicitar la "nulidad de la prueba obtenida directa e indirectamente por aquellas medidas por vulnerar los derechos fundamentales mencionados", es decir, el letrado pide que se anulen las escuchas telefónicas que la Guardia Civil realizó durante la fase de instrucción y en las que aparecen conversaciones de él mismo con su tía, aunque también se realizaron otros pinchazos telefónicos a otros acusados que ya estaban siendo investigados por presunto tráfico de drogas.

La declaración de su pareja y dos hermanos

En cuanto a las prueba que propone la defensa, además de las declaraciones de María del Monte e Inmaculada Casal y las otras tres víctimas del robo -la hija de Inmaculada, su marido y la empleada de hogar-, solicita que testifiquen dos hermanos de Antonio Tejado y su pareja.

Sobre la pertinencia de estas declaraciones, explica que los hermanos acompañan a Antonio Tejado en las "puntuales visitas familiares que éste realiza a la vivienda" de María del Monte y pueden "detallar el contexto y otros aspectos reveladores de estas visitas a las que las acusaciones asignan intenciones espurias". Así, de uno de los hermanos señala que es también "testigo de los pormenores de la relación" con su tía y por ello se encuentra "en inmejorable posición para aportar datos que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos considerando aquellos que sostienen las acusaciones".

Y en cuanto a su pareja, Samara Terrón, la defensa indica que ésta gestionó con Antonio "la recogida y la entrega del cachorro que sería entregado a María del Monte", siendo además la persona que "conoce de primera mano todas las gestiones y pormenores relativos a este extremo que resultan trascendentales para la correcta defefnsa de mi mandante y pudieran aportar datos fundamentales en el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido".

Por último, el abogado ya ha pedido que Antonio Tejado preste declaración al final del juicio, una vez que lo hagan todos los testigos y se practiquen todas las pruebas en la vista oral.

El volcado del teléfono móvil del sobrino

También propone la defensa de Tejado la declaración de varios guardias civiles y de una perito que ha realizado para la defensa un informe relativo al análisis del tráfico de llamadas del sobrino, así como del volcado del contenido de su teleéfono móvil.

Del volcado del teléfono móvil surgieron hasta seis nuevos indicios que supuestamente le incriminan en los hechos relacionados con el asalto al chalé de la cantante el 25 de agosto de 2023, entre los que destacan su "inusual" insistencia por llamar a su tía para conocer el día exacto en el que regresaría su tía a Sevilla hasta su relación con el ciudadano ruso considerado policialmente como el líder de la banda que perpetró el robo, pasando por un supuesto móvil económico que le habría llevado supuestamente a convertirse en el "autor intelectual" del delito, facilitando la información privilegiada que los asaltantes necesitaban.

Relacionado Antonio Tejado ya conoce oficialmente que se enfrenta a 30 años de cárcel por el asalto al chalé de su tía María del Monte

Estos son los nuevos indicios que la Guardia Civil halló del análisis de los mensajes y audios de WhatsApp y de las fotografías recopiladas en el terminal de Antonio Tejado:

1. La insistencia en conocer cuándo regresaba María del Monte de Madrid.

Los investigadores de la Guardia Civil recogen en este punto no sólo las llamadas telefónicas de Antonio a su tía y a su pareja, sino también los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron los días antes del asalto. Así, a las 20:21 horas del 23 de agosto Antonio llamó a su tía María del Monte. Previamente hay una serie de mensajes entre tía y sobrino en los que éste le dice que mañana se iba a ir a la playa y le pregunta cuándo regresaba a Sevilla, si lo iba a hacer el día 24 de agosto -el robo se produjo a la madrugada siguiente, ya del 25 de agosto-, haciéndole referencia de que era "Pa lo del perrillo" -la entrega del perro que le iba a regalar-, insistiendo Antonio que le dijera algo.

Los investigadores destacan la "inusual insistencia de Antonio Tejado en la necesidad de hablar con su tía nuevamente, llegando a realizarse una segunda llamada telefónica a las 21:52 horas" de ese 23 de agosto, a pesar de que la conversación había "quedado zanjada" entre ambos a las 21:51 por Whatsapp. Y esa misma "insistencia o necesidad inusual de conocer de forma urgente y fehaciente" si María del Monte regresaba a Sevilla el 24 de agosto la aprecian en la llamada que realiza Tejado a Inmaculada Casal esa misma noche, algo que los investigadores enlazan con la llamada que sólo 27 segundos después de colgar a Inmaculada realiza Tejado al ruso.

2. La reunión "clave" de la tarde del 23 de agosto con el ruso y una tercera persona en un pub.

La Guardia Civil le da mucha relevancia a esta reunión que tuvo lugar en un pub que se ubica justo al lado de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, en la avenida de Blas Infante. Se trata de un hecho que era desconocido en la instrucción del caso hasta que se realizó el volcado de los datos. Antonio Tejado y Arseny Garibyan mantuvieron un encuentro la tarde del 23 de agosto, a menos de dos días del robo al chalé, en el que participó una tercera persona -con la que también hay conversaciones por whatsapp- que no está investigada por ahora en esta causa y que tiene antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y lesiones.

Sobre este encuentro, la Guardia Civil comienza explicando que a las once de la mañana de ese día, 23 de agosto, Antonio y Arseny iniciando una serie de intercambios de mensajes, fotografías y audios, en los que lo agentes observan que "quien posee un mayor interés por quedar" es Antonio Tejado.

El informe policial concluye que esa reunión de Tejado con Arseny Garibyan y una tercera persona que no está investigada en la causa se postula como "un momento clave en la preparación de los hechos ilícitos perpetrados el día 25 de agosto y la actividad previa o intento de desarrollo de los ilícitos, de la madrugada del 24 de agosto. Siendo las dos personas implicadas en los hechos con las que Antonio Tejado mantendría contactos previos y posteriores a la realización de los hechos".

En la inspección ocular en el descampado por donde entraron los ladrones al chalé de María del Monte, la Guardia Civil localizó "seis huellas" distintas de pisadas, por lo que los agentes creen que junto a los cinco autores materiales del asalto pudo haber una sexta persona que realizara "labores de vigilancia y apoyo en el exterior".

3. La estrecha relación entre Antonio y Arseny, que no se limita al deporte.

El volcado de la información del teléfono móvil del sobrino de la cantante ha permitido obtener "suficientes evidencias para afirmar que Antonio Tejado mantenía un contacto continuo y sostenido en el tiempo con Arseny Garibyan" mediante la aplicación Whatsapp desde, al menos, el 29 de noviembre de 2022. No sólo se intercambian mensajes de texto, sino también de voz, hay además llamadas de voz, videollamadas e intercambio de archivos (fotografías, memes, emoticonos...), y para los agentes el hecho de que se produzcan este tipo de conexiones, por el contexto de los momentos en los que se producen y las conversaciones anteriores, deben tenerse en cuenta respecto a la "intencionalidad" para eludir ser detectados en caso de una intervención teléfoníca de los terminales.

Los investigadores dicen que Antonio y Arseny "no suelen hablar de actividades deportivas, sino que poseen una relación mucho más cercana", donde ambos se refieren con apelativos de "bro" (abreviatura del inglés brother), aunque también se refieren como "hermanos" de manera directa o incluso con la expresión "manito".

Y quedan de forma habitual fuera del gimnasio, como atestigua el intercambio de fotografías en restaurantes y bares, por lo que "su relación no se limita a encuentros en el gimnasio donde ambos coinciden ni a la relación de ambos con las actividades deportivas, haciendo escasas alusiones a las mismas".

4. El "dinero" que tenía que darle el ruso a Tejado.

El informe policial destaca la "urgencia o necesidad" que Antonio Tejado tenía en ver a Arseny Garibyan a finales de diciembre pasado, un interés que para los agentes responde a que el ciudadano ruso tenía que "darle dinero" a Antonio Tejado.

En el volcado aparece una grabación de audio realizada a las 13:41 horas del 26 de diciembre de 2023, en la que Antonio Tejado le refiere a su amigo el ciudadano ruso que él no ha comprado nada de los regalos de Reyes y por eso pedía verle, llegando a referirle "y ya de eso ¿vale?... antes de Reyes y eso", algo que "llama la atención de los investigadores puesto que no quiere referirle directamente el punto en común del interés por verlo antes de Reyes para, según se puede desprender y bajo el criterio de los investigadores, poder comprar los Reyes".

En otra conversación con el boxeador ruso, el sobrino de María de Monte le dice literalmente lo siguiente: "Ke ando apretaete con la Navidad poff". Esta conversación tuvo lugar el pasado 4 de enero, a la 10:25 horas.

El volcado del teléfono de Tejado revela que el ruso tenía que darle "dinero" al sobrino de María del Monte

La Guardia Civil cree que Tejado "no terminó recibiendo el dinero que esperaba tras la venta o transacción que debía realizar Arseny Garibyan", lo que vendría a explicar que finalizaran los contactos entre ambos. Pero aún así, concluyen los agentes, "dado el contexto de las conversaciones y cuando se inician las mismas, los investigadores no descartarían que ese dinero pudiera ser producto de la venta de algún efecto de los hechos investigados. Por lo que, de ser así, Antonio Tejado no conocería el destino final de los mismos ni el producto económico de éstos", asevera el informe policial.

5. Un posible móvil económico para facilitar la información a la banda.

En el atestado que la Guardia Civil remitió al juzgado en febrero pasado, tras la operación en la que fueron detenidos Antonio Tejado y otras siete personas, los investigadores ya apuntaban a un posible móvil económico de éste para haber participado en el asalto, ofreciendo información privilegiada a los ladrones.

"No sólo podría tener el móvil económico para la realización del hecho, habiéndose evidenciado a lo largo de las investigaciones que éste no posee ingresos lícitos y suele estar solicitando préstamos a familiares de forma continua, a pesar del elevado nivel de vida que parece poseer, sino que había estado, al menos, tres años sin mantener contacto con María del Monte por algún tipo de conflicto familiar o similar, habiéndose retomado esta relación de forma muy intensa el mes de junio del 2023, casualmente, dos meses antes de la realización del robo, enfriándose la relación sustancialmente tras la realización de los hechos". Este párrafo del atestado resumía las sospechas de los investigadores antes de que se conocieran los nuevos datos extraídos del teléfono móvil de Tejado.

Un extracto de las conversaciones entre Antonio Tejado y el ruso Arseny Garibyan. / D. S.

6. Las fotografías con los relojes de alta gama de María del Monte.

María del Monte envió a su sobrino Antonio Tejado varias fotografías de los relojes de alta gama que ella tenía y que acabaron siendo sutraídos en la madrugada del 25 de agosto de 2023, según la información que la Guardia Civil ha encontrado en el análisis del teléfono de Antonio Tejado. Algunas de esas imágenes las compartió la cantante con su sobrino tan sólo unos días antes de que se produjera el robo en su chalé de Gines.

Los investigadores del Instituto Armado señalan precisamente el envío de esas fotografías como uno de los datos que corroboran el "conocimiento del valor de los objetos que María del Monte poseía en el interior de sus vivienda" y así explican que desde María del Monte retomó las relaciones con su sobrino, en el mes de junio de 2023, ambos mantuvieron varias conversaciones que giran en torno a los relojes de la cantante.