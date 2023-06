Apoyo desde Sevilla a los sindicalistas encerrados en el Ministerio de Justicia, a los que se les prohíbe acceder a comida

CCOO de Sevilla ha expresado este jueves su apoyo al comité de huelga que, desde el pasado 6 de junio, está encerrado en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid en defensa de la mejora de las condiciones del personal del sector y que ha denunciado que el Ministerio le ha comunicado que "no tiene intención de negociar". El apoyo desde Sevilla se produce también el mismo día que los sindicatos han contado que "se prohíbe a cualquier persona introducir alimentos" y dárselos a los sindicalistas encerrados. "Tenemos constancia de que desde hoy están haciendo pasar por el escáner a todo el personal de esta sede al objeto de impedir cualquier introducción de alimentos", han revelado en un comunicado conjunto.

En concreto, como ha contado CCOO Sevilla, "se les ha restringido el acceso a las máquinas expendedoras de comidas y bebidas, se ha limitado su movilidad a los veinte metros cuadrados de la sala de reuniones e incluso se les he negado la posibilidad de hacerles llegar la comida que desde todos los puntos de España les están mandando compañeras y compañeros”.

A juicio de la Sección Sindical de Justicia y del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, “este es un trato degradante e injusto para cualquier persona y especialmente para los representantes de las personas trabajadoras que pretenden negociar las mejoras de las condiciones de trabajo de 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia”.

"Tras dos días de encierro con el único objetivo de negociar y dialogar para solucionar este conflicto, la postura del Ministerio es la de desgastar al comité de huelga, como ha intentado hacer con los funcionarios y funcionarias", denuncian CSIF, CCOO, UGT y STAJ en el comunicado que han difundido este jueves.

"La actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas sólo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan. La razón principal del enquistamiento de este conflicto tiene mucho que ver con las personas responsables y su capacidad, voluntad y profesionalidad, que no es la que se espera de los máximos responsables de este Ministerio", prosiguen.

También, añaden, "es una prueba más de la indiferencia que este Gobierno les dispensa a los empleados públicos de la Administración de Justicia", mientras que "a una minoría privilegiada les sube sus retribuciones un 28%", en alusión a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los fiscales y los jueces.

"Desde el comité de huelga ya le anunciamos al Ministerio de Justicia y al Gobierno que lo sustenta que la indignación de nuestro personal es enorme", avisan.

Según los sindicatos, "el único objetivo" de la reunión del día 6 era "para su propia conveniencia". Así, "solicitaron el fin del conflicto a cambio de nada porque dijeron, literalmente, que el momento que atravesamos exige de un ambiente sosegado en el que la ciudadanía pueda formar su voluntad adecuadamente, por lo que es responsabilidad de todos favorecer esas condiciones". Eso, afirman, es lo que "rezaba en la propuesta/insulto" que les trasladaron.

"Pues sepan que la responsabilidad es solamente suya y que han demostrado no saber ejercerla, sino provocar desequilibrios, desorden y caos en una Administración de Justicia que ya no aguanta más", sentencian los sindicatos, que advierten de que convocarán "cuantos actos y con la contundencia que sea necesaria" para sacar adelante sus reivindicaciones "ahora, en precampaña y en campaña electoral si no se llega antes a una solución".

"Habrá un antes y un después tras este conflicto, pues ya nunca más los funcionarios y funcionarias de Justicia volverán a realizar actuaciones judiciales sin que estén presentes el juez o el LAJ, cuando así lo exija la ley. Y sólo con eso, es decir, cumpliendo la legalidad, se demostrará que la actual Administración de Justicia dejará de funcionar, que el nuevo modelo que esté por venir fracasará y que fracasarán todos los modelos hasta que no se reconozca negro sobre blanco las funciones que efectivamente realizamos cada día y nos sean retribuidas" concluyen.