La Audiencia reduce de un millón a 800 euros la fianza de una pieza de los ERE

Una rebaja extraordinaria. La Audiencia de Sevilla ha reducido una fianza de un millón de euros impuesta en una de las piezas del caso de los ERE por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, quien finalmente, siguiendo el criterio de la Sala, ha fijado dicha fianza en sólo 800 euros. Así lo explica el instructor, José Ignacio Vilplana, en un auto dictado con fecha 29 de febrero de 2024 pero que ha tenido que ser notificado ahora de nuevo porque la primera vez dicha notificación fue "anulada" por un error del nuevo sistema informático @Adriano, que se implantó precisamente en el mes de febrero de ese año.

En el auto, el juez recuerda que la Sección Séptima de la Audiencia hispalense, que resuelve todos los recursos de la macrocausa de los ERE, dictó precisamente una resolución el 19 de febrero de 2024 en la que estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por la empresa Europa Ferrys y acordó dejar sin efecto el pronunciamiento sobre la fijación de la fianza de un millón de euros que se le había exigido cuando el instructor acordó la apertura de juicio oral en esta pieza, en el año 2020.

El tribunal tomó esta decisión a la vista de que la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, no formuló acusación -pidió el sobreseimiento completo de la causa- en contra de Europa Ferrys, habiendo acusado únicamente la Fiscalía Anticorrupción. "Una interpretación lógica del comportamiento procesal de la perjudicada no acusando a alguno de los encausados en la presente causa lleva a la conclusión de que la Junta de Andalucía nada tiene que reclamar ni reclama en este procedimiento a Europa Ferrys, S. A., por no sentirse perjudicada por los hechos objeto de este proceso", señalaba el tribunal.

De esta forma, la Audiencia concluye que la Junta de Andalucía "expresamente solicita el sobreseimiento respecto de todas las personas acusadas por estimar que no han cometido ilícito alguno en la cuasa por la que se sigue la presente pieza separada, por lo que, si no existe delito atribuible a quienes deben ser enjuiciados, tampoco cabe la existencia de responsabilidad civil ex delicto de ningún tipo".

De ahí que el juez de refuerzo de Instrucción 6 decidiera modificar el importe de la fianza no sólo a Europa Ferrys, sino también al resto de personas físicas o jurídicas frente a las cuales se decretó la apertura de juicio oral, "a la vista de la solvencia de las pretensiones acusatorias deducidas por la Fiscalía Anticorrupcón y la acusación popular del PP", por lo que ahora ha exigido esos 800 euros para hacer frente a las costas derivadas del proceso.

En la macrocausa de los ERE se produjo esta misma semana otra decisión relevante por parte de la Audiencia de Sevilla, que archivó la causa contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que había sido procesado en la pieza en la que se investigan las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta concedió a Santana Motor entre los años 2001 y 2010 por un importe total de 100.660.167,79 euros.

En junio de 2023, el instructor acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra un total de diez personas en esta pieza separada del caso de los ERE, aunque dejó inicialmente fuera a cuatro ex altos cargos de la Junta que tenían la condición de investigados en este procedimiento, en concreto los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y el ex viceconsejero Agustín Barberá.