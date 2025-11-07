El Ayuntamiento suspende a un jefe de Emvisesa que recibió 78.650 euros de la sociedad de la mujer de Pineda

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido de empleo y sueldo al hasta ahora jefe de servicio de Terciarios de Emvisesa, Daniel M. L., después de que la UCO haya constatado que recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, tras la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte que está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, en rueda de prensa posterior tras la junta de gobierno local, en la que ha explicado que este trabajador es presuntamente parte de la "venta posterior por la tasación que se hace y que además recibe más de 78.000 euros, en su condición de personal responsable de Emvisesa".

De la Rosa ha añadido que Emvisesa tuvo conocimiento de su supuesta implicación tras acceder al sumario de la causa, el pasado viernes, 31 de octubre, y que ha sido el pasado miércoles, 5 de noviembre, cuando se le ha "comunicado oficialmente eximirle de modo provisional de empleo y empezar el proceso de investigación interna, como no puede ser de otra forma, con lo cual está ahora mismo provisionalmente despedido".

El delegado ha recordado que este trabajador era hasta ahora "responsable de Terciarios de Emvisesa y ha salido claramente en los papeles de la UCO, era un trabajador de la casa".

El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado expone que ha detectado una transferencia por importe de 78.650 euros desde la cuenta de Higuerón Real State -propiedad de la mujer de Rafael Pineda- a la sociedad Aural Estate S. L., propiedad de Daniel M. L., "sin motivo aparente, procedente de los grandes beneficios con la venta final de la parcela objeto de investigación", de lo que concluye que esto hacen "altamente sospechosas todas las operaciones inmobiliarias relacionadas con la parcela inicialmente propiedad de Emvisesa".

Para los investigadores, hay indicios que refuerzan la hipótesis policial de que la adjudicación de la parcela y su posterior venta se trataría de una "operativa comercial sospechosa". En este sentido, relatan que la sociedad de la mujer de Pineda se adjudicó en septiembre de 2024 la parcela de Emvisesa por un importe de 1.777.796,84 euros. La parcela salió a subasta en virtud de un acuerdo adoptado por la comisión ejecutiva del consejo de administración de Emvisesa de 1 de junio de 2022 -en la etapa de Antonio Muñoz como alcalde-, a un precio de salida superior al que finalmente se adjudicó -1.987.363,74 euros- pero esa subasta quedó desierta al no acudir nadie a la misma.

Sin embargo, en el año 2024, con el popular José Luis Sanz ya en la Alcaldía, la parcela volvió a salir a subasta con un precio de salida de 1.469.203,60 euros, es decir con una rebaja de algo más de medio millón de euros. Y es en ese momento cuando se adjudica a la sociedad Higuerón Real Estate por un precio de 1.469.204 euros, una puja "de sólo 40 céntimos por encima del precio de salida", advierte la UCO, que señala que la operación que se materializó el 4 de septiembre de 2024, con el IVA incluido, ascendía a 1.777.796,83 euros.

El informe policial destaca cómo menos de cinco meses después de esa adjudicación, en enero de 2025, se produce la venta de la parcela por parte de Higuerón Real Estate a la sociedad Eryel Invest -que forma parte del holding empresarial Burger King Spain- por importe de 3.956.284,97 euros, con lo que Higuerón Real Estate obtuvo unos beneficios de 2.178.488,13 euros, sostiene la UCO. Esos dos millones de "ganancias obtenidas", prosigue, se distribuyeron entre el matrimonio de Rafael Pineda y Olga P. (639.120,63 euros), mientras que el resto fue a parar a dos antiguos socios de Higuerón a la mujer de uno de ellos y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L., que es jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa.